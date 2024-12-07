Путін показав слабкість, а Трамп таких не любить: чому вичікує новий президент США

Росія намагається залякати Європу та Україну, а щодо Дональда Трампа має зовсім іншу, "лагіднішу" риторику. Тим часом майбутній президент лише аналізує усі повідомлення, заяви та не дає ніякої відповіді щодо своїх планів.

Владімір Путін своїми діями показав, що не є сильним, чого Трамп дуже не любить. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що українська дипломатія ж намагається максимально працювати з новою адміністрацією майбутнього президента.

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Чому вичікує новий президент США

За словами політичного експерта, росіяни мають дві різні риторики: одна направлена конкретно на Трампа, що, буцімто, вони готові спілкуватись та дружити, інша на ЄС та Україну, яких Росія намагається залякати погрозами, наприклад, про ядерну зброю.

Росіяни не розуміють, що цю інформацію можуть передати і Трампу, його аналітики це прочитають та зроблять певні висновки. Росія має цю риторику саме зараз, адже не знає, яка буде відповідь у Трампа, коли він стане президентом,

– пояснив Городницький.

Майбутній президент США зараз збирає усю інформацію про війну: слідкує за риторикою країни-агресорки, аналізує пропозиції від України, але не дає жодного фідбеку. Тому ні наша країна, ні ворог, не знаємо, що можна очікувати протягом цього місяця.

Україні зараз потрібно лобіювати свої інтереси. Для прикладу, українська делегація, зокрема Андрій Єрмак, відвідала США для зустрічі з адміністрацією Трампа. Українські політичні та громадські діячі також працюють в США для того, щоб переконати команду майбутнього президента США в майбутньому надати Україні допомогу.

Цікаво! Політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку про те, що росіяни у певний спосіб "допомагають" українській дипломатії показати, що вони не готові до будь-яких перемовин. Так, російський олігарх Малофєєв заявив, що Путін не погодиться на мирну пропозицію Трампа, на що спецпосланець в питаннях України та країни-агресорки Кіт Келлог різко відреагував.

Росіяни ж в США та Європі створюють картинку, буцімто, вони миротворці та дуже потужні, фінансуючи все, що тільки можна.

Однак Трамп тепер побачив, що Путін не такий сильний та крутий, як думав раніше, ним можна маніпулювати. Путін показав слабкість, а Трамп не любить слабких,

– наголосив політичний експерт.