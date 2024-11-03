Трамп пообіцяв, що роз'єднає союз Росії та Китаю: як йому вдасться це зробити

Лідер Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що зможе роз'єднати союз Росії з Китаєм. Зараз Китай перебуває в не дуже доброму економічному становищі, на що може натиснути Трамп певним шляхом.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що США важливо вести правильну політику щодо Китаю. Лідеру республіканців в цьому може допомогти його минуле, пов'язане з бізнесом.

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Як Трамп може роз'єднати союз Росії з Китаєм

Громадський діяч припустив, що Трамп справді може спробувати це зробити. Раніше він натиснув на Китай, країна була змушена підняти тарифи на китайські товари, які доставляли в США та платити Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів в рік.

Зараз економіка Китаю розвивається не дуже добре, країна за цей рік добилась набагато меншої цифри росту ВВП, ніж планувала. Тобто темпи китайського виробництва знижуються.

Одним з факторів є безробіття, 20% населення країни віком від 20 до 35 років не мають роботи. Сьогодні понад 5 тисяч американських компаній працюють в Китаї, серед яких мега корпорації.

Трамп може просто почати виводити ці корпорації з Китаю та перевести їх в інші країни,

– пояснив Пінкус.

Він додав, що без Китаю глобальні проблеми світу вирішувати не можна. Джо Байден ніколи не зустрічався з Сі Цзіньпіном, натомість Трамп може вести з ним активнішу політику. Лідер республіканців, як колишній бізнесмен, вміє вести торги, що може допомогти йому в стосунках з Китаєм.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Трамп усвідомлює, що в певний момент може не вистачити ресурсів на Східноазійський регіон. За його словами, важко передбачити його майбутню політику в ролі президента.