Росія готувала повітряний терор проти Польщі та авіакомпаній у всьому світі, – Туск
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала акти повітряного терору проти Польщі та авіакомпаній у всьому світі.
- Туск підкреслив важливість міжнародної співпраці для протидії російським диверсіям, зазначаючи ключову роль Польщі в цих заходах.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала здійснити акти повітряного терору не лише проти Польщі. Але й проти авіакомпаній по всьому світу.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію із Володимиром Зеленським. За його словами, ці диверсії потребують міжнародної співпраці для забезпечення безпеки.
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Росія планувала повітряний терор не тільки проти Польщі
На пресконференції у Варшаві Дональд Туск зазначив, що обговорював з лідерами країн, які підтримують Україну, питання безпеки в Балтійському морі та спільних дій проти російських диверсій.
Прем'єр Польщі підкреслив, що Польща має ключову роль у протидії російським актам саботажу і диверсій на своїй території.
Польща відіграє ключову роль у Європі у протидії актам саботажу й диверсій, організованим Росією не лише на польській території. Деякі акти саботажу або підготовки до диверсій мали вельми драматичний характер. Не вдаватимуся в подробиці, але можу підтвердити обґрунтованість цих побоювань, що Росія також планувала акти повітряного терору не тільки проти Польщі, а і проти авіакомпаній у всьому світі,
– заявив Туск.
До слова, президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для зустрічей з прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою.
Зустрічі включають обговорення ексгумації жертв Волинської трагедії, війни, зброї, санкцій та послаблення російської енергетики.