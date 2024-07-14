Скандали, кримінал і великі амбіції: біографія кандидата у президента США Дональда Трампа

Вже у листопаді 2024 року у США відбудуться президентські вибори. Кандидатом від Республіканської партії є Дональд Трамп. Це політик, відомий тим, що сидів вже у Білому домі 4 роки, проходить обвинуваченим у низці кримінальних справ, а також нібито знає, як завершити війну в Україні за 24 години.

45-тий президент США Дональд Трамп поклав собі за мету стати також й 47-омим. Напередодні історичних для України виборів у Сполучених Штатах, пригадуємо усе, чим запам'ятався цей одіозний політик.

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Дополітичне життя Трампа

Дитячі роки та юність

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року у Квінсі, штат Нью-Йорк, у родині магната з нерухомості Фреда Трампа.

У 13 років його відправили у військову академію через погану поведінку в школі. Там він проявив себе як здібний організатор та спортсмен (грав у футбол і бейсбол).

Два роки навчався у Фордхемському університеті. У 1968 році закінчив Вортонську школу бізнесу Пенсільванського університету – отримав ступінь бакалавра наук з економіки (спеціалізація – фінанси). Після цього почав працювати в компанії свого батька.

Ньо-Йоркський магнат

Уже у 1971 році Трамп став президентом компанії з нерухомості, заснованої його батьком: перейменував бізнес на "The Trump Organization", переїхав на Мангеттен і розширив діяльність, почавши будувати і реконструювати хмарочоси, готелі, казино та поля для гольфу.

З кінця 90-х Трамп працює над декількома проєктами, пов'язаними з будівництвом хмарочосів (готелів та офісних будівель). В цілому його бізнес у сфері нерухомості – дуже успішний. Він навіть ліцензував власне ім'я: забудовники платять Трампові за те, щоб він був "обличчям" їхніх проєктів та продавав їхню нерухомість. Це – найцінніша частина бізнес-імперії 45-го президента, якою зараз керують його діти.

Сьогодні Трамп володіє низкою хмарочосів, серед яких – "Trump World Tower", "Trump Tower" (розташовані на П'ятій авеню, що на Мангеттені), "AXA Center", "The Trump Building" (Нью-Йорк), "555 California Street" (Сан-Франциско). На стадії будівництва знаходиться найвища приватна забудова Нью-Йорка – "Trump Place". Крім того, у власності Трампа – казино, об'єднані в "Trump Entertainment Resorts", поля для гольфу (загальна вартість яких – понад 120 млн доларів) та готелі в різних країнах світу.

З 1996 по 2015 рік був власником компанії "Miss Universe Organization", яка займається проведенням конкурсів краси, зокрема "Міс Всесвіт".

На момент обрання президентом, статки Трампа сягали $ 3 млрд (хоча сам він називав іншу цифру – 10 млрд доларів). З тих пір, за даними Bloomberg, його капітал зменшився до 2,7 млрд доларів.

Кар'єра на телебаченні

У 2003 році заснував та став виконавчим продюсером і ведучим розважального шоу "The Apprentice" (тривало до 2015 року). Популярність здобула окрема фраза з цього реаліті – "You're fired!" ("Вас звільнено!") – Трамп навіть подав заявку на її реєстрацію, як бренду.

Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе в серіалах і фільмах – "Сам удома-2", "Няня", "Принц із Беверлі-Гіллз", "Дні нашого життя".

Завдяки цьому та кільком гучним скандалам, пов'язаним з особистим життям, ще до президенства він став одним із найвідоміших мільярдерів Штатів.

Особисте життя

Трамп був тричі одружений. У 1977 його першою дружиною стала чеська спортсменка і модель Івана Зельникова, яка народила йому трьох дітей – Дональда-молодшого, Іванку та Еріка. У 1992 році пара розлучилася.

У 1993 році Дональд Трамп одружився з акторкою Марлою Мейплз. Вони мають єдину спільну дитину Тіффані. Цей шлюб протримався до 1999 року.

Зараз Трамп одружений з колишньою словенською моделлю Меланією Кнаусс. Вони побралися у 2005 році. Подружжя має спільного сина – Баррона Вільяма Трампа, якому нещодавно виповнилося 18 років.

Трамп вривається у політику

Вперше про свої президентські амбіції Трамп заявив у 1987 році. У 2000 він взяв участь у праймеріз, як кандидат від Партії реформ.

Втім, лише у 2015 року Трамп офіційно оголосив про свою боротьбу за посаду президента США. У своїх передвиборчих промовах він називав "американську мрію" "мертвою", хвалився статками і успіхами у бізнесі, а також обіцяв змусити Мексику заплатити за будівництво прикордонної стіни. Цю країну Трамп звинувачував у зростанні рівня злочинності у самих США.

Зрештою, у 2016 році Трамп таки переміг свою конкурентку – демократку Гілларі Клінтон, ставши першим президентом США, який не має військового, юридичного чи політичного минулого.

Президентство Трампа

За час свого президентства Трамп зробив наступні речі:

вивів США із Паризької кліматичної угоди ( міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу);

підписав указ про вихід з Транстихоокеанського партнерства – важливої торговельної угоди;

заборонив громадянам із семи мусульманських країн в’їзджати до США “через загрози тероризму”;

запровадив низку жорстких імміграційних обмежень, ввів додаткові торговельні мита на товари з Китаю та рекордно знизив податки.

зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у 2018 році. Зустріч лідерів США і КНДР сталася вперше в історії;

намагався налагодити відносини із Росією, зокрема Путіним.

У 2020 році Дональд Трамп сподівався балотуватися на другий термін. Проте поступився супернику-демократу Джо Байдену.

Скандали і кримінальні справи

Протягом двох років спеціальний прокурор розслідував ймовірну змову між учасниками президентської кампанії Трампа 2016 року та Росією. Тоді різні кримінальні звинувачення висунули 34 особам, але не Трампу. Слідство так і не встановило злочинної змови, проте підтвердило факт втручання спецслужб Росії у вибори у 2016 році.

Під час виборчих перегонів, близько 10 жінок звинуватили Трампа у сексуальних домаганнях. Це сталося після того, як у "Washington Post" оприлюднили ролик 2005 року, де Трамп говорить, що може мацати красивих жінок через те, що він – знаменитість. Всі свідчення Трамп назвав брехнею і погрожував судом кожній з тих, хто висловився.

Дональд Трамп був єдиним главою держави, проти якого двічі ініціювали процедуру імпічменту.

25 вересня 2019 року спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про запуск імпічменту Дональду Трампу. Президента звинуватили у тиску на очільника України Володимира Зеленського, щоб той допоміг роздобути компромат на Гантера Байдена – сина демократа Джо Байдена. Сам Зеленський спростував цю інформацію. Палата представників Конгресу оголосила імпічмент Трампу. А 13 лютого Сенат, очолюваний республіканцями, виправдав 45-го президента США.

13 січня 2021 року Палата представників Конгресу знову ініціювала імпічмент Трампу за місяць до закінчення його президентських повноважень. Трампа звинувачували у підбурюванні до штурму Капітолія на початку того ж місяця. За оголошення імпічменту проголосували 222 демократи й 10 республіканців. Не підтримали рішення 197 членів Республіканської партії.

Трамп також перший президент США, який поставав перед судом у кримінальних справах. Проти нього розпочато чотири справи.

У жовтні 2016 року, за місяць до президентських виборів у США, адвокат Трампа Майкл Коен домовився з адвокатом порноакторки Стормі Деніелс про виплату $130 тисяч за нерозголошення інформації про її роман із Дональдом Трампом. Зазначається, що Трамп і Деніелс мали інтимні стосунки в липні 2006 року під час турніру з гольфу на озері Тахо в Каліфорнії. Тоді бізнесмен уже був одружений із Меланією Трамп. 30 травня 2024 року присяжні визнали Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Експрезидент всі звинувачення відкидає.

про її роман із Дональдом Трампом. Зазначається, що Трамп і Деніелс мали інтимні стосунки в липні 2006 року під час турніру з гольфу на озері Тахо в Каліфорнії. Тоді бізнесмен уже був одружений із Меланією Трамп. 30 травня 2024 року присяжні визнали Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Експрезидент всі звинувачення відкидає. Трампа також звинувачують у тому, що після того як залишив Білий дім, він зберігав секретні документи у маєтку Мар-а-Лаго у Флориді . Зокрема, там були плани нападу США на Іран, а також секретна розвідувальна інформація.

. Зокрема, там були плани нападу США на Іран, а також секретна розвідувальна інформація. Трамп проходить обвинуваченим у справі щодо втручання у вибори 2022 року, на яких він програв Байдену. Трампа та ще шість співучасників звинувачують у свідомому поширенні брехні про те, що на попередніх виборах було широкомасштабне шахрайство і що насправді переміг Трамп. Внаслідок цієї дезінформації стався штурм Капітолію. 1 липня 2024 року рішенням шести суддів проти трьох Верховний суд США постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно. У такий спосіб за Дональдом Трампом був визнаний певний імунітет у справі щодо штурму Капітолія.

Трампа та 18 інших осіб звинувачують у перешкоджанні належному визнанню результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Зазначається, що Трамп телефонував держсекретареві Джорджії Бреду Раффенспергеру 2 січня 2021 року і тиснув на нього, щоб той “знайшов 11 780 голосів”. Трамп заперечує ці звинувачення. Дату слухань ще не призначили.

Мир в Україні за 24 години

: Штурм Капітолія – насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні, організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Це трапилось саме в день, коли Сенат мав оголосити перемогу Джо Байдена. Тоді внаслідок атаки Капітолія було 5 жертв, багато поранених. На початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.

За часи свого президенста Трамп звинувачував Барака Обаму у бездіяльності в той час, як Росія анексувала український Крим. Він переконаний: цьому можна було запобігти, але попередник був занадто м'який у ставленні до Кремля.

Трамп залишив незмінною санкційну політику щодо Росії, а також – підтримку української армії. У червні 2017 року зустрічався з президентом України Петром Порошенком, вони обговорили територіальну цілісність і недоторканність України.

Оборонний бюджет США за 2018 рік передбачав виділення Україні 350 мільйонів доларів військової допомоги, а також дозволив надати нам оборонну летальну зброю. Трамп теж дорікав попереднику у тому, що той зробив значно менше для України, надіславши армії "лише подушки та ковдри".

27 лютого 2022 року Трамп засудив вторгнення Росії до України, заявивши, що Путін скористався слабкістю Байдена, щоб атакувати Україну. Втім, вже 2 серпня того ж року, Трамп заявив, що Україні треба було відмовитись від Криму та НАТО, щоб уникнути війни.

Згодом він неодноразово казав, що має план, як завершити війну за 24 години. Цей план полягав у тому, аби посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів.

The Washington Post стверджував, що мирна ініцінатива експрезидента полягає у відмові України від своїх територій на користь Росії. Йдеться про те, аби Київ погодився визнати російськими Крим і Донбас.

Також Трамп заявляв, що "дуже добре розуміється" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Наприкінці червня 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що радники Трампа запропонували йому план завершення війни в Україні, який той погодив. Він передбачає припинення бойових дій на існуючій лінії зіткнення. Москву і Київ хочуть всадити за стіл переговорів шляхом погроз. Якщо Україна не погодиться на це, тоді США припинять постачати їй військову допомогу. Якщо Росія не захоче переговорів, тоді Вашингтон збільшить підтримку Києва.

Також під час дебатів з Байденом Трамп заявив, що умови Путіна щодо миру в Україні "неприйнятні". Раніше очільник Кремля погодився на мир за умови: виведення українських військ з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини, відмова від НАТО, зняття західних санкцій.

Також під час дебатів політик підкреслив, що війна не повинна була початися. На думку Трампа, саме через вивід американських військ з Афганістану і брак лідерства у Байдена розпочалося повномасштабне вторгнення – очільник Кремля побачив слабкість США і вирішив, що може дозволити собі напад.

Варто зазначити, що з осені 2023 року до кінця квітня Конгрес США не міг ухвалити пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів, запропонований Байденом. "Застій" у процесі відбувався через опір республіканців. Так, спікер Палати представників Майк Джонсон відмовлявся ставити законопроєкт на голосування. Ймовірно, це відбувалося під впливом Трампа, який казав, що підтримка України – це не стратегічний інтерес США.

Також кандидат у президенти виступав за ідею кредитування України.

16 червня Дональд Трамп своєю чергою різко обурився обсягами допомоги США Україні та заявив, що запити України "ніколи не припиняються".

Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів,

– сказав Трамп на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті.

Що крім миру в Україні, обіцяє Трамп у разі своєї перемоги:

здійснити повне перезавантаження всього держапарату, а саме звільнити десятки тисяч держслужбовців із виконавчої влади.

встановити в США персональну диктатуру християнсько-консервативно-націоналістичного штибу, спираючись на вільне тлумачення американської конституції, яка нібито дає президенту США абсолютний контроль за виконавчою гілкою влади.

не захищати країни НАТО від Росії. На думку Трампа, країни Європи не повинні покладатися на США в питаннях оборони, а збільшувати власні витрати на оборону. Також політик погрожував виведенням США з НАТО;

ввести вкрай протекціоністську політику, зокрема запровадити універсальний тариф у 10% майже на всі товари, що ввозяться в США. Трамп допускає запровадження більш ніж 60%-го митного тарифу на продукцію з Китаю.

Замах на Трампа

13 липня, ввечері, за американським часом, Дональд Трамп виступав на передвиборчому мітингу у Балтері, штаті Пенсильванія. Під час промови кандидата у президента невідомий вчинив стрілянину. Куля прошила праве вухо політика. Ще один учасник мітингу загинув, є також тяжко поранені.

Стрільця ліквідували. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс з передмістя Піттсбурга. Крукс був зареєстрований як республіканець, але пожертвував кошти демократам. Під час інциденту він був у футболці популярного YouTube-каналу про зброю.

Ймовірно, він стріляв з гвинтівки, перебуваючи на даху будівлі, розташованої неподалік.

Самого Трампа доправили до лікарні, яку він згодом покинув і відправився у справах до Нью-Джерсі.

Низка лідерів країн світу висловилися на підтримку Трампа і засудили напад на нього. Зокрема, це зробили Джо Байден і Володимир Зеленський.