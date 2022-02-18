На Донбасі не вщухають обстріли: окупанти ведуть вогонь поблизу житлових будинків
Джерело:фейсбук ООС
Проросійські бойовики активізували обстріли на Донбасі. Напередодні під вогонь окупантів потрапили близько 30 населених пунктів. Ситуація 18 лютого не змінилась: ворог не заспокоївся.
Станом на 9:00 ранку окупанти вже 20 разів порушили режим припинення вогню. З них 15 разів вони використали заборонене мінськими домовленостями озброєння.
До теми Російська пропаганда заплуталась у фейках про обстріл дитсадка
Яку зброю використовують сили противника:
- артилерійські системи калібру 122 міліметри,
- міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри,
- гранатомети різних систем,
- озброєння бойової машини піхоти
- великокаліберні кулемети.
Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків,
– розповіли у штабі Операції Об'єднаних сил.
Втрат та потерпілих серед наших захисників вранці 18 лютого немає. Українські військові кажуть, що контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
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Збільшення обстрілів бойовиків на Донбасі: коротко
- За 17 лютого бойовики обстріляли понад 30 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.
- Під вогонь потрапив дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці.
- За добу було зафіксовано 60 порушень режиму тиші з боку бойовиків.
- 43 рази ворожі сили застосували заборонене озброєння.
- Отримали поранення двоє військових та двоє цивільних людей.
- Українське МЗС закликало міжнародну спільноту засудити обстріли на Донбасі.
Тим часом у Кремлі цинічно відреагували на обстріли на Донбасі: коротко
Текст публікації штабу ООС: