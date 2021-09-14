На Донбасі обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків: є поранений

Окупанти не припиняють порушувати режим тиші на Донбасі. 14 вересня під прицільним обстрілом опинився населений пункт Піски.

У цьому районі окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета. Внаслідок ворожого вогню наш захисник отримав поранення.

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На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.

В якому стані поранений

У Міноборони повідомили, що українського воїна оперативно транспортували до лікувального закладу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я – задовільний.

Загострення на Донбасі

За даними української розвідки, командування російських збройних сил продовжує нарощувати бойові спроможності окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

З початку тижня у з'єднаннях і частинах окупанта проведуть низку заходів. Мовиться про:

збори зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами;

комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів.

Водночас противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для завдавання втрат особовому складу Об'єднаних сил та знищення елементів відеоспостереження і провокування вогню у відповідь,

– наголосили в українському оборонному відомстві.

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Зауважимо, що останніми днями ситуація на Донбасі погіршилася. Лише протягом 11 – 12 вересня ворог вбив одразу трьох українських захисників. Багато наших військових отримали поранення. Серед героїв, які віддали свої життя, – солдат Денис Герман, старший солдат Олексій Куленко та матрос Артур Голуб.