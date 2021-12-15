На Донбасі окупанти поранили українського воїна: в якому він стані
Джерело:фейсбук штабу ООС
За добу 14 грудня проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Український захисник отримав поранення, його доправили до лікарні.
Зараз воїну надають допомогу у госпіталі. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
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Ворог двічі застосував заборонене озброєння
З 7 разів, коли ворожі війська порушили режим тиші, двічі було застосовано заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли окупанти:
- поблизу Новолуганська бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- біля Авдіївки та Гранітного бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів;
- у напрямку Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Новомихайлівки окупанти використали ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;
- також біля Водяного вони здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,
– зазначили у штабі ООС.
Українські військові контролюють ситуацію і виконують завдання зі стримування агресора.
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Головне щодо війни на Донбасі: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада готова до компромісів щодо Донбасу, проте у них є чітка межа.
- На поступки, як цього бажає Росія, Київ йти не буде.
- Тим часом, українська розвідка повідомляє, що війська окупантів приводили в бойову готовність.
- До серйозного міжнародного діалогу задля припинення війни в Україні закликав і Папа Римський Франциск.
Про те, як Росія лякає Україну наступом у VETERANO блог:
Текст публікації штабу ООС: