На Донбасі окупанти поранили українського воїна: в якому він стані

15 грудня 2021 , 08:24
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Джерело:

фейсбук штабу ООС

За добу 14 грудня проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Український захисник отримав поранення, його доправили до лікарні.

Зараз воїну надають допомогу у госпіталі. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Ворог двічі застосував заборонене озброєння

З 7 разів, коли ворожі війська порушили режим тиші, двічі було застосовано заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли окупанти:

  • поблизу Новолуганська бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
  • біля Авдіївки та Гранітного бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів;
  • у напрямку Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • біля Новомихайлівки окупанти використали ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;
  • також біля Водяного вони здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,
– зазначили у штабі ООС.

Українські військові контролюють ситуацію і виконують завдання зі стримування агресора.

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Текст публікації штабу ООС:

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
Автор: Ірина Пундор