На Донбасі снайпер поранив українського захисника: воїн у важкому стані

Проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили домовеності про режим тиші. Внаслідок обстрілу ворожого снайпера 22 травня український військовий отримав важке поранення.

Російські найманці зранку обстріляли позиції Збройних сил України у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Через дії противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Що відомо про пораненого воїна

Військового оперативно відвезли у госпіталь. Зараз йому надають медичну допомогу. Відомо, що стан здоров'я бійця – важкий.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку,

– мовиться у повідомленні.

Українська сторона вже повідомила про порушення спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Головне про ситуацію на Донбасі

За добу 21 травня проросійські бойовики 8 разів порушили режим тиші. Гаряче було біля Катеринівки, Водяного, Новоселівки, Пісків, Луганського та Гнутового.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, попри заяви про відведення військ, Росія досі тримає 80 тисяч військових біля нашого кордону.

В ОБСЄ повідомили, що бойовики вивели танки з місць зберігання у Донецькій області.

Крім того, окупанти у травні двічі обстріляли житлові райони Мар'їнки. Також відомо, що вони стріляють у сторону позицій ЗСУ з дитячих майданчиків.