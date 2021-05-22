На Донбасі снайпер поранив українського захисника: воїн у важкому стані

22 травня 2021 , 07:38
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Джерело:

ОТУ "Схід"

Проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили домовеності про режим тиші. Внаслідок обстрілу ворожого снайпера 22 травня український військовий отримав важке поранення.

Російські найманці зранку обстріляли позиції Збройних сил України у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Через дії противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Що відомо про пораненого воїна

Військового оперативно відвезли у госпіталь. Зараз йому надають медичну допомогу. Відомо, що стан здоров'я бійця – важкий.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку,
– мовиться у повідомленні.

Українська сторона вже повідомила про порушення спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Зверніть увагу! За останні 24 години російські найманці на Донбасі активізувалися. 21 травня вони обстріляли наших військових біля Луганського. Внаслідок ворожих дій 3 українських воїнів постраждали. Бійців швидко відвезли у госпіталь, вони перебувають у задовільному стані. 

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Автор: Софія Мінджоса