У боях на Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ілля Стрінжа

У боях на Донеччині загинув військовий Ілля Стрінжа. Молодший сержант захищав рідну землю та віддав своє життя у боротьбі з окупантами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Бурштинську міську раду. Ілля Стрінжа народився 14 вересня 1980 року.

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На війні з Росією загинув військовий з Прикарпаття

Служив стрільцем-помічником гранатометника у складі стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Завдяки своїй відданості та професіоналізму отримав звання молодшого сержанта.

Військовий загинув під час бойового завдання у Донецькій області 25 лютого 2025 року, де тривають запеклі бої. Він до останнього боронив українську землю, віддаючи всі сили для захисту країни.

До того ж на Покровському напрямку Донецької області загинув захисник Стас Олексієвець, родом із Херсонської області, у віці 27 років.

Воїн загинув поблизу населеного пункту Піщане, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною.

Аркадій Кушнір, боєць 31-ї окремої механізованої бригади, загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Харківській області.

Вінницька громада попрощалася з ним 20 лютого 2025 року; у захисника залишилися четверо дітей, двоє онуків і дружина.