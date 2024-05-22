На Донеччині трагічно загинули двоє поліцейських
Джерело:Національна поліція України
У Донецькій області у вівторок, 21 травня, трагічно загинули поліцейські під час виконання службових обов’язків. Правоохоронці потрапили у ДТП.
Загиблими унаслідок цієї аварії виявилися співробітники Краматорського районного управління поліції – капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.
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Загиблим поліцейським було 21 та 27 років
21-річний поліцейський Ілля Галь закінчив навчання лише у минулому 2023 році. Згодом він почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці на Донеччині. Зважаючи на складну ситуацію у місті, він постійно допомагав місцевим мешканцям.
"До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку", – коментують загибель колеги у Національній поліції.
Інший загиблий в аварії поліцейський – 27-річний Владислав Жданов. Він був старшим інспектором сектору ювенальної превенції та служив у правоохоронних органах з 2013 року.
У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною,
– пишуть у поліції.
Загибель поліцейських: останні новини
- На початку травня у Вінницькій області загинули поліцейські. Там відбулося зіткнення трьох легковиків. Внаслідок ДТП на місці загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції. Ще одного правоохоронця госпіталізували. Відомо, що вони повертались з навчання.
- Також на Вінниччині наприкінці квітня загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. Він із напарником зупинив автівку, щоб перевірити документи. Але один із чоловіків вийшов із машини та здійснив смертельний постріл у правоохоронця. Інший поліцейський отримав поранення. Слідство встановило, що зловмисники перевозили гранати та планували втекти за кордон.
- А за декілька днів до того у Чернігові загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. У цей день росіяни атакували місто, а дівчина якраз перебувала удома на лікарняному. Тоді від удару загинуло та постраждало десятки людей.
- Від російського обстрілу також загинули двоє поліцейських у Сумській області наприкінці лютого. Удар припав на час, коли правоохоронці документували наслідки прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час росіяни атакували це місце повторно.