На Донеччині прогримів вибух у багатоповерхівці: постраждала людина

У Покровську, що в Донецькій області, стався вибух у житловому будинку. Постраждав 36-річний чоловік з квартири, розташованої на найвищому поверсі.

Інцидент стався 2 грудня у мікрорайоні Південний. Відповідний виклик надійшов до рятувальників об 11:51. Вони встановили, що вибух прогримів у квартирі на 9 поверсі будівлі.

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Наслідки вибуху в Покровську

Постраждалим виявився господар квартири. Чоловіка оперативно госпіталізували з термічними опіками кістей рук, голови та обличчя. Наразі лікарі оцінюють його стан як задовільний. Вибух зруйнував 2 вікна та 1 двері в квартирі. Причини інциденту наразі невідомі, їх будуть встановлювати відповідні фахівці. Зазначимо, що на місці події працювали 11 рятувальників.



Квартира, в якій стався вибух / Фото ДСНС



На місце оперативно прибули рятувальники / Фото ДСНС

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