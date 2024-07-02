Несуть світло попри загрозу життю: ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл на Донеччині

Російські війська продовжують робити все, щоб залишити українців без світла. Втім, їм на заваді стоять українські енергетики, які продовжують працювати навіть під обстрілами.

Нагадаємо, що не так давно під час обстрілів загинули двоє співробітників ДТЕК. Трагедія трапилася 21 та 22 червня.

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Що відомо про обстріл співробітників ДТЕК на Донеччині

У ДТЕК повідомили, що їх співробітники 2 липня потрапили під обстріл на Донеччині.

Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи,

– мовиться в повідомленні ДТЕК.

Там додали, що внаслідок ворожого обстрілу була ушкоджена робоча автівка. В компанії зауважили, що це вже третій випадок обстрілу бригади ДТЕК за останні два тижні.

До слова, нещодавно в ДТЕК розповіли, що компанія втратила 90% своїх генерувальних потужностей. Там додали, що на відновлення зруйнованих об'єктів – виділено 4 мільярди гривень, втім, загальні руйнування оцінюються в 14 – 18 мільярдів гривень.