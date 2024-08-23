По усьому Донецьку масово з'явилися українські прапори

Попри 10 років окупації у Донецьку залишилися люди, які пам'ятають про власне коріння. Так, 23 серпня на День прапора у місті почали з'являтися синьо-жовті графіті.

Партизани прикрасили окуповане місто українськими прапорами. Кожен куточок Донецька святкує День Прапора.

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Опір сильніший за страх

Донецьк нашпигований російськими силовиками, військовими, ФСБ і ГРУ, їхнями катівнями. Втім, незважаючи на це, люди наважилися висловити свою пошану до прапора.

Чи розумієте ви, наскільки це важко – намалювати таке графіті у Донецьку? Сміливість наших людей не має меж, і їхній спротив не має кінця,

– йдеться у повідомленні "Жовтої стрічки.

Донецьк в українських стягах / Фото "Жовта стрічка"

На світлинах – район шахти Заперевальної, вулиця Антропова, площа неподалік 122 гімназії, вулиця Данилевського, вулиця Горностаївська, прапор неподалік донецької школи 147 тощо.

Вітаємо всіх з Днем Державного прапора! Не ганчірки у триколорі, яку активісти руху "Жовта Стрічка" вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободу. Символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший,

– наголосили у підпіллі.

До слова, українські кіберхакери зламали російське телебачення і передали окупантам "привіт" від ГУР.