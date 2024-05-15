Добре розуміємо їхні плани: чого домагаються росіяни, посилюючи тиск на різних напрямках

Росіяни намагаються посилити тиск на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Проте українські сили стримують ворога, не даючи йому можливості прорвати оборону. Активність противника на півдні відбулась майже синхронно з просуванням на півночі Харківської області.

Однак ці напрямки – не основні для росіян. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт, розповів 24 Каналу, що їхній пріоритет – просунутись на Сході. Вони мають плани щодо подальших дій на цій ділянці фронту.

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Головне завдання ворога

Саме на цьому напрямку фронту ворог зосередив основні резерви.

Декілька механізованих бригад росіян розташовані в районі Донецька. В планах окупантів спочатку прорвати нашу оборону, а потім вийти на оперативний простір,

– зазначив військовий експерт.

Допоки росіяни тримають свої резерви в районі Донецька, а не поблизу Дніпра чи Харкова, основний удар, на його думку, передбачається саме на тій ділянці фронту.

Водночас якщо росіяни почнуть перекидати механізовані бригади в район Харкова, Херсона чи Роботиного, тоді стане зрозуміло, що зміщується саме там вони планують завдати потужного удару.

Тому зараз завдання росіян – розтягнути українські війська по лінії фронту, щоб ми перекидали резерви, знімали кілька бригад з Покровського напрямку і спробували закрити пролом в Харкові, Роботиному або Сумах. Чим ширше наші війська розтягнуться по фронту, тим краще буде росіянам,

– пояснив полковник ЗСУ.

Українське військове керівництво це добре розуміє, зазначив Роман Світан, і тому утримує достатню кількість військ на основному напрямку. Стільки, щоб вона відповідала кількості резервів росіян, які вони зосередили для того, щоб спробувати прорватися на оперативний простір.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти посилили тиск у Запорізькій області. Зокрема на Оріхівському напрямку – 12 травня відбулось 19 штурмів Старомайорського та Роботиного. Штурмові дії збільшились "синхронно з Харківським напрямком". Водночас Плетенчук не підтвердив, чи є зв'язок між подіями на в Запорізькій та Харківській областях.

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