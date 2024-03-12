Росіяни спробували прорвати оборону танками: в ОСУВ "Таврія" сказали, де найгарячіші бої

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" постійно тривають бойові дії, ворог продовжує штурмові дії. Подекуди з'являються нові точки напруги.

Кількість боїв, які відбуваються у цій операційній зоні становлять близько 2/3 від усіх боїв на лінії фронту. Про це 24 Каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, зазначивши, що із 72 бойових зіткнень на фронті за минулу добу – 50 відбулися у їхній зоні відповідальності.

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Окупанти намагалися прорвати оборону танками

Станом на шосту ранку 12 березня вже відбулося 7 бойових зіткнень на Донеччині та 4 – на Запоріжжі. Водночас загальні втрати ворога вже становлять 93 особи, з них убитими – 33. Також Сили оборони уразили одне місце зберігання боєприпасів противника.

Окупанти упродовж доби завдали 23 авіаудари. Це багато, але ефект від "СУшкопаду" відчувається, адже раніше таких ударів було 60 – 70. Крім того, у зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали 3 ракетних удари, 75 атак дронами-камікадзе та 1094 обстріли.

"Найгарячішим напрямком залишається Новопавлівський – це колишній Мар'янський та смуга оборони, яка на захід від міста Мар'янка. Там за добу зафіксовано 21 російський штурм. Наші Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах сіл Новомихайлівка – найбільше, Побєда, Георгіївка, а також міста Красногорівка. Учора росіяни намагалися там прорвати оборону за підтримки танків із танкового полку, який прийшов їм на підкріплення, але це було безрезультатно", – повідомив речник ОСУВ "Таврія".

Що відбувається в районі Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках

Також гарячим залишається Авдіївський напрямок. За добу 11 березня українські оборонці відбили там 16 атак росіян – у районах сіл Бердичі, Орлівка, Тоненьке, а також Первомайське і Невельське. Водночас на Запорізькому – 7 ворожих штурмів.

Мовиться вже не тільки про Роботинський виступ. За словами Лиховія, останні дні росіяни наступають там ніби за інерцією, тому що там наступальний потенціал їх виснажився. Завдання зрізати Роботинський виступ досі стоїть перед окупантами, але їхні дії там не мають успіху й ворог зазнає значних втрат.

Також росіяни застосовують на Запорізькому напрямку хімічну зброю. За тиждень вони зробили близько 60 скидів отруйних речовин з гранатами з дронів. За понеділок, 11 березня було зафіксовано 5 скидів боєприпасів зі сльозогінним газом.

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