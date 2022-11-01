На Донеччині захисники збили ще один ворожий Мі-8

Українські захисники збільшили втрати ворога в авіації. У Донецькій області 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8.

Ворожий вертоліт "приземлили" бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Схід" близько 09:00.

До речі Вибухи на аеродромі під Псковом: росЗМІ повідомляють про ще одну бомбу

Крім того, о 12:00 на Донеччині захисники збили безпілотник оперативно-тактичного рівня.



Збили ще один російський вертоліт / Інфографіка Повітряних сил

Втрати ворога збільшуються

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила чимало техніки, зокрема авіації. Наприклад, 197 одиниць засобів ППО, 276 літаків, 257 гелікоптерів, 1415 безпілотників. Втрати серед особового складу окупантів вже досягли позначки 72 470.

До речі, під Бахмутом 31 жовтня українські військові підбили ще один російський вертоліт Мі-8. Попередньо відомо, що він належав вагнерівцям, а на борту перебували російські офіцери. У телеграм-каналах публікували кадри вертольота, який горів.

За 31 жовтня наші військові на Херсонщині ліквідували ще два російські ударні гелікоптери Ка-52. "Алігатори" збив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь.

Перед цим наші військові також позбутися ворожого Ка-52 у небі над Херсонською областю.

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