На Донецькому напрямку ворог поступово втрачає наступальні спроможності, – Генштаб ЗСУ
19 травня 2022 , 18:20Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
На Донецькому напрямку російські військові намагаються наступати по всій лінії зіткнення. Роблять це за допомогою авіації. Проте ворог поступово втрачає наступальні спроможності.
Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
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Де саме ворог наступає? За даними Генштабу ЗСУ, найбільш активні бойові дії тривають на таких напрямках:
- Сєвєродонецькому,
- Лиманському,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Курахівському.
Проте помітно, що ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також у Генштабі додали, що зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.
Яка ситуація на Донбасі: останні новини
- Російська армія не полишає спроб захопити Донецьку та Луганську області. Проте ЗСУ дають потужну відсіч загарбникам. Так, за минулу добу українські воїни відбили 16 атак ворога. Внаслідок чого знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів росіян.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів. В Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. А на Донеччині ворог намагався прорвати оборону. Зокрема, окупанти атакували на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.
- За добу 18 травня окупанти зруйнували безліч будинків на Луганщині, а також забрали життя чотирьох мешканців Сєвєродонецька. Окрмі того, російські загарбники вкотре завдали удару по "Азоту", що у Сєвєродонецьку. Також війська Росії накрили вогнем евакуаційні автобуси, якими вивозили цивільних з Лисичанська та Сєвєродонецька.
- 16 травня росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12
- Зазначається, що через відсутність мобілізаційного ресурсу вороже командування планує залучати до бойових дій студентів закладів вищої освіти на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
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