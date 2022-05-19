На Донецькому напрямку ворог поступово втрачає наступальні спроможності, – Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку російські військові намагаються наступати по всій лінії зіткнення. Роблять це за допомогою авіації. Проте ворог поступово втрачає наступальні спроможності.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

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Де саме ворог наступає? За даними Генштабу ЗСУ, найбільш активні бойові дії тривають на таких напрямках:

Сєвєродонецькому,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському.

Проте помітно, що ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також у Генштабі додали, що зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.

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