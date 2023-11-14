Донецьк сколихнув потужний вибух: у місті видніється дим

У тимчасово окупованому Донецьку вдень 14 листопада прогримів потужний вибух. Після ймовірного прильоту над містом видніється густий сірий дим.

Місцевий ресурс "Новини Донбасу" пише, що стовп диму видніється у Будьонівському районі Донецька, інформує 24 Канал. Повідомляється, що до вибуху в небі кружляли два дрони. Прильоти у Будьонівському районі також фіксували 7 листопада.

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У Донецьку вдруге за кілька днів фіксують вибухи

Згодом нібито відпрацювала ППО російських військових, але був і розрив. Офіційної інформації про те, що сталося у Донецьку наразі немає.

У Донецьку, ймовірно, зафіксували роботу С-300: дивіться відео

Водночас у мережі опублікували кілька відео, як над Донецьком видніється сірий дим. Також на одному з роликів чутно звук, схожий на вихід ППО С-300.

Сірий дим над Донецьком після вибухів: дивіться відео

У Донецьку, ймовірно, стався прильот: дивіться відео

У Донецьку прогриміли вибухи 7 листопада