Токаєв усе далі відходитиме від Путіна, – Яковенко про взаємини Росії й Казахстану
Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв 28 листопада зустрівся з російським президентом Владіміром Путіним. Токаєв перебуває в ситуації, коли йому неможливо демонстративно обірвати зв'язки з Кремлем.
Про це для 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Токаєв розуміє непередбачуваність Путіна.
До теми Казахстан і Токаєв публічно ніколи не стануть противниками Росії, – політолог
"Казахстан має великий сухопутний кордон з Росією, який взагалі не охороняють. Влаштувати собі проблеми Токаєв не хоче. Проте Токаєв все далі відходитиме від Путіна", – вважає Яковенко.
З ким має зв'язки Казахстан
За словами журналіста, Токаєв володіє величезним потенціалом багатовекторності. Це не лише ресурси країни.
Казахстан має дуже сильні зв'язки з Китаєм. За інвестиціями Китай значно перевищує Росію, – сказав Яковенко.
Крім цього, як зазначив журналіст, Казахстан має величезні зв'язки із Заходом, бо найкращі шматки казахської економіки належать європейським акціонерним компаніям. Яковенко розповів, також є політичний та культурний вплив Туреччини.
"Також мовиться про особисту багатовекторність Токаєва, який був високопоставленим міжнародним дипломатом, членом різних структур. Це кадровий дипломат, який має дуже високий потенціал інтегрованості", – додав Яковенко.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Ігорем Яковенком: дивіться відео
Що відбувається у Казахстані: останні новини
- Токаєв вдруге став президентом Казахстану. Відповідно до змін Конституції країни, він обійматиме посаду 7 років.
- Після інавгурації 26 листопада в Астані люди вийшли на протести. Через це у місті вимкнули зв'язок та інтернет.
- Лідер казахстанської політичної партії "Опора народу" Нуржан Альтаєв зазначив, що казахи переважно ігнорували вибори. Він назвав подію "цирком".
- Казахстан створить іспит на знання мови, щоб отримати громадянство. У пілотному режимі його запровадять у 2023 році.
- Від мобілізації у Казахстан втекли приблизно 400 тисяч росіян. Вони перетнули кордон за внутрішнім паспортом.