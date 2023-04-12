У США прокоментували дані про те, що Єгипет таємно надавав Росії озброєння
Певні медіа стверджують, що Єгипет міг таємно допомагати Росії. Зокрема, надаючи державі-терористці озброєння. У Сполучених Штатах Америки сказали, чи це правда.
У вівторок, 11 квітня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував можливу співпрацю між Каїром та Москвою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис трансляції брифінгу.
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Як відреагували США
Зауважимо, що відповідну інформацію про те, що Єгипет міг таємно постачати Росії озброєння оприлюднили в авторитетному виданні The Washington Post з посиланням на "злиті" в мережу документи, що начебто належать американській розвідці.
Разом з тим Кірбі зазначив, що Сполучені Штати не бачить даних, які підтверджують, що це правда.
Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї,
– заявив представник Білого дому.
Окрім того, він наголосив, що Каїр є важливим партнером Вашингтона, зокрема, у питанні безпеки. Себто інформація про ймовірний початок здійснення Єгиптом військових постачань Росії потребує ретельної перевірки.
Відносини між Каїром і Москвою та "витік даних"
- У The Washington Post зазначили, що Єгипет міг надати Росії до 40 тисяч ракет. У виданні переконані, що президент країни Абдул-Фаттах Ас-Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження озброєння задля того, аби уникнути проблем із Заходом.
- Окрім того, варто окремо згадати про ймовірний "витік" даних розвідки США, адже це та тема, яка уже близько тижня є номер один серед світових ЗМІ.
- Власне, не можна поки сказати точно, чи справді документи Пентагона з'явились в публічному доступі – це питання з'ясовують. Себто триває розслідування.
- Водночас в Україні вважають, що велика кількість даних з цього нібито "зливу" є відвертою вигадкою. Зокрема, про це говорив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.