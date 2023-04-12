У США прокоментували дані про те, що Єгипет таємно надавав Росії озброєння

Певні медіа стверджують, що Єгипет міг таємно допомагати Росії. Зокрема, надаючи державі-терористці озброєння. У Сполучених Штатах Америки сказали, чи це правда.

У вівторок, 11 квітня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував можливу співпрацю між Каїром та Москвою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис трансляції брифінгу.

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Як відреагували США

Зауважимо, що відповідну інформацію про те, що Єгипет міг таємно постачати Росії озброєння оприлюднили в авторитетному виданні The Washington Post з посиланням на "злиті" в мережу документи, що начебто належать американській розвідці.

Разом з тим Кірбі зазначив, що Сполучені Штати не бачить даних, які підтверджують, що це правда.

Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї,

– заявив представник Білого дому.

Окрім того, він наголосив, що Каїр є важливим партнером Вашингтона, зокрема, у питанні безпеки. Себто інформація про ймовірний початок здійснення Єгиптом військових постачань Росії потребує ретельної перевірки.

Відносини між Каїром і Москвою та "витік даних"