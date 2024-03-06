У Вашингтоні досі не схвалили законопроєкт про виділення військової допомоги Україні. Існує загроза, що пакет фінансової підтримки можуть схвалити після виборів президента США.

Утім, російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський в етері 24 Каналу спростував цю інформацію. За його словами, щойно законопроєкт поставлять на голосування у Палаті Представників, його одразу схвалять.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть у США схвалити пакет військової допомоги Україні після передвиборчої кампанії, Андрій Піонтковський відповів коротко.

Ні, не правильно розумієте,

– підкреслив він.

Що перешкоджає схваленню допомоги

Піонтковський розповів, що гальмування відбувається через те, що багато республіканців налякані Дональдом Трампом. Експрезидент США, який заволодів Національним комітетом Республіканської партії, має в руках інструмент – праймеріз. Республіканці також повинні пройти через вибори.

Вони готові допомогти Україні, але вони бояться розлютити Трампа. Бо знають, що він контролює всі процеси в праймеріз, тому може нагнати в оглядовий округ свою банду прихильників, щоб утруднити їхнє проходження через "сито" праймеріз. Боязкість республіканців зовсім їх не прикрашає,

– зазначив російський публіцист.

Є альтернативний варіант

Піонтковський пояснив, що республіканці та демократи обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників повз перепону – спікера Майка Джонсона, який відмовився ставити на голосування схвалений в Сенаті пакет. Адже щойно його поставлять на голосування, за нього одразу проголосують.

Оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Для застосування discharge petition потрібно зібрати підписи простої більшості членів Палати представників, тобто 218. У демократів уже є петиція з 213 підписами, яку вони готували у 2023 році під час дискусій щодо підвищення ліміту державного боргу США.

Тож, для успіху discharge petition демократам у нижній палаті Конгресу потрібно заручитись підтримкою кількох республіканців. Для них – це політичний ризик, позаяк вони відкрито виступають проти свого керівництва.

Хитрий Джонсон продовжує свою зрадницьку гру. Він заспокоює демократів та прихильників України: "Та ні, я за Україну. Просто треба ухвалити більш важливі закони",

– сказав російський публіцист зі США.

"Є дві позиції: з одного боку, Джонсон каже: "Поставлю Україну на голосування в середині березня – на початку квітня, жодних процедур не треба", а з іншого – люди збирають підписи для discharge petition. Щойно зберуть необхідну кількість підписів, закон негайно поставлять на голосування та він буде прийнятий", – додав він.

У США гальмують схвалення допомоги Україні