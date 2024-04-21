Палата представників США проголосувала за законопроєкти допомоги Ізраїлю та Тайваню
21 квітня 2024, 13:38Читать новость на русском
Конгрес США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні. Крім цього, Палата представників також проголосувала за допомогу Ізраїлю та Тайваню.
Палата представників США 20 квітня проголосувала за законопроєкт допомоги Ізраїлю та Тайваню. США планують виділити 8,1 мільярда доларів допомоги Тайваню згідно із законопроєктом 8036, який підтримали 385 конгресменів.
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Що передбачають пакети допомоги
Насамперед це спроба стримати Китай і посилити стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.
Крім цього, конгресмени проголосували за виділення допомоги Ізраїлю майже на 27 мільярдів доларів. "За" проголосували 366 депутатів.
Цей пакет передбачає:
- 26,4 мільярда доларів на допомогу Ізраїлю;
- 4 мільярди доларів на системи протиракетної оборони Залізний купол і Праща Давида;
- 1,2 мільярда доларів на систему оборони Залізний промінь;
- 4,4 мільярда доларів на поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю;
- 3,5 мільярди доларів на закупівлю передових систем озброєнь та інших товарів за програмою Закордонне військове фінансування;
- 9,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, зокрема, на надзвичайну продовольчу допомогу, житло і базові послуги — населенню, яке потерпає від кризових ситуацій.
США ухвалили допомогу для України
- Сполучені Штати Америки нарешті підтримали довгоочікуваний законопроєкт про допомогу нашій державі. Як передає "Голос Америки", всі поправки до законопроєкту про підтримку України в Палаті представників відхилили.
- Голосування почалося о 20:37 за Києвом. Республіканець Кевін Бак хотів затягнути розгляд і повернути документ у комітет. Протягом процедурного голосування, яке тривало п'ять хвилин, представники не підтримали Бака.
- "За" віддали голоси 311 представників, 112 "проти", 1 утримався. Під час голосування депутати махали українськими прапорцями, але потім спікер Майк Джонсон попросив "забрати прапори інших держав", бо цього не дозволяє регламент.