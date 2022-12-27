Німеччина знову рекордно експортує зброю, однак Україні дістається лише чверть
Джерело:Spiegel
У 2022 році Німеччина експортувала зброї на понад 8 мільярдів євро. Таким чином країна наблизилась до рекорду 2021 року.
Так, у 2021 році був найбільший експорт зброї – на 9,35 мільярда євро. Цього ж року загальна вартість становить 8,35 мільярда євро.
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Німеччина майже повторила рекорд з експорту зброї
Як виявилось, понад чверть зброї та військового спорядження Німеччина з початку 2022 року відправила в Україну. Загальна вартість озброєння для нашої держави становить 2,24 мільярда євро.
За цей час Німеччина безкоштовно допомогла Україні таким озброєнням:
- 30 зенітними танками Gepard,
- 14 артустановками Panzerhaubitzen 2000,
- 5 РСЗВ,
- системою ППО Iris-T.
Окрім цього, Німеччина також продала багато зброї Нідерландам (1,83 мільярда євро), США (близько 864 мільйони євро), Британії (453 мільйони євро) та Угорщині (249 мільйона євро).
Як Німеччина допомагає Україні
- Раніше стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall почала постачати в Україну нові вантажівки HX 8x8. Так, німецькі партнери планують передати 26 таких високопрохідних автомобілів.
- Посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та боєприпасів.
- До речі, речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина наразі не надаватиме Україні танки Leopard 2.
- Політолог Ігор Рейтерович назвав причину, чому Німеччина відтягує постачання танків Leopard Україні.