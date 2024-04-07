Може обернутися проблемою для них: хто і чому затягує допомогу США для України

У США кілька місяців не можуть дійти згоди щодо військової допомоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон не виносить на голосування пакет підтримки, чим затягує увесь процес.

Зараз з'являється дедалі більше якихось ідей і пропозицій, які мають на меті лише одне – гальмування ухвалення рішення, наприклад, розділення пакета допомоги Україні та Ізраїлю. Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, підкресливши, що якби законопроєкт зараз винесли б на голосування, то він отримав би 280 голосів у Палаті представників.

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Хто і чому гальмує допомогу Україні

Крім того, Рашкін переконаний, що наразі скандальний Дональд Трамп своїм шкідництвом тримає у заручниках Республіканську партію та певним чином узагалі зовнішню політику Штатів. Водночас Майк Джонсон імовірно вважає, що найкраще для його кар'єри – триматися Трампа.

Джонсон говорить, що він поставить щось на голосування 9 квітня він міг би зробити це прямо зараз. Він може викликати усіх з канікул на голосування, але цього не відбудеться, бо він затягуватиме далі, а потім відкривати нову "банку причин", мовляв, що ще ми можемо зробити,

– сказав американський депутат.

Наприклад, пропозиція щодо передачі Україні заморожених російських активів є дійсно важливою і це обов'язково треба зробити. Однак зараз, коли Україна потребує військової допомоги – це є затягуванням, яке спікер Джонсон може використати. Мовляв, якщо ми говоримо про це, то можемо обговорити ще якісь пропозиції.

У республіканців будуть проблеми

Примітно, що головну стратегію затягування Джонсон "позичив" якраз таки у Дональда Трампа. Вона полягає у тому, щоб запропонувати законопроєкт, який не пройде. Однак його розгляд займе певний час.

Утім, заяви про критичність ситуації таки повинні мати вплив, і тиск американців на конгресменів зростатиме. Це означає, що тема України стане ще важливішою на майбутніх виборах у США.

"Тема України не стане вирішальною на виборах, але стане ще однією причиною, чому у республіканців будуть проблеми", – підсумував Рашкін.

Голосування щодо допомоги можуть перенести