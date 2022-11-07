Чи можуть США припинити допомогу Україні після перемоги Республіканської партії

Марджорі Тейлор Ґрін висловилася щодо підтримки України. Представниця республіканців заявила, що у разі перемоги її партії на виборах до Конгресу США Україна не отримає ні копійки допомоги.

Такі заяви свідчать про те, що не всі у США підтримують Україну так, як би нам того хотілося. Таку думку 24 каналу висловив політолог Валерій Димов.

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Членкиня палати представників від Республіканської партії також дорікнула своїм суперникам-демократам за те, що їх нібито більше хвилюють проблеми України, аніж США.

За словами політолога, Марджорі Тейлор Ґрін, яка сама балотується до Конгресу, сказала те, що хочуть почути її виборці.

Політики не роблять таких заяв перед виборами, якщо вони не є популярними серед їхнього електорату,

– зауважив Димов.

Заява Ґрін як свідчення розколу в американському суспільстві

На думку політолога, проблема не у самій Ґрін, а у тій частині Республіканської партії, до якої вона належить. Ця група республіканців активно підтримує колишнього президента США Дональда Трампа, який має доволі проросійську позицію.

Це відображення того, що зробила Росія, розколовши американське суспільство ще до виборів Трампа. Також є сам Трамп, який ніколи не визнає, що перемога на виборах президента у 2016 році дісталася йому за допомогою Москви,

– зазначив Димов.

"Це частина стратегії Росії"

Він додав, що однодумці експрезидента США будуть критикувати демократів та їхню політику. Адже вони роблять ставку на президентські вибори 2024 року і знову хочуть повернути до влади Дональда Трампа.

Це також частина тієї стратегії, яку реалізовує Росія, й далі розколюючи все світове суспільство,

– додав політолог.

Окрім того, трампісти грають саме на темі війни в Україні. За словами Димова, у деяких країнах, зокрема й в США, є багато людей, яких лякає саме слово "війна".

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"Марджорі Тейлор Ґрін, на превеликий жаль, має на сьогодні трішки більше підтримки, аніж її конкурент з Демократичної партії", – зазначив Димов.

Він додав, що це також є "частиною великої війни, яку веде Росія проти України і всього цивілізованого світу".

Чи підтримуватимуть США Україну у разі перемоги на виборах республіканців

Димов вважає, що такі заяви з боку республіканців мають справді непокоїти Україну. Водночас навіть якщо Республіканська партія переможе на виборах до Конгресу США, усе залежатиме від ситуації у самій партії. Адже там є не лише прихильники Трампа.

Лідер республіканської меншості у Конгресі зараз каже про те, що підтримка України буде продовжуватися. Ба більше, є частина республіканців, які зараз кажуть, що США мало зробили для України,

– сказав політолог.

За його словами, традиційно республіканці до приходу до влади Трампа були набагато більше антиросійськими, аніж навіть демократи.

"У програмі республіканців є декілька сторінок тексту стосовно ставлення до Росії і підтримки України. У програмі демократів же з'явилося лише трішки інформації про це перед виборами Байдена", – зазначив Димов.

Як має діяти Україна у разі перемоги республіканців

Політолог додав, що перемога на виборах республіканців не означатиме одразу радикальну зміну курсу США.

Я думаю, що після виборів ми все-таки й надалі будемо отримувати американську допомогу. Адже американські відповідальні політики прекрасно розуміють причину всіх проблем, у тому числі й внутрішньоамериканських,

– сказав Димов.

Він додав, що зараз республіканці не зможуть визнати розкол американського суспільства та роль у цьому Росії. Однак Україні потрібно шукати тих відповідальних людей, до яких можна достукатися, і говорити саме з ними.

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