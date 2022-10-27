Якщо Захід не допомагатиме Україні, то буде змушений готуватися до війни, – аналітик

Країни Заходу будуть допомагати Україні, поки та ефективно й героїчно бореться з агресором за свої території. Заяви окремих політиків можна сприймати як популізм і намагання прийти до влади.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Раніше він назвав кілька версій, чому демократи закликають Байдена до переговорів.

Важливо Є інформація, що США та Іран домовились продовжити перемовини, – історик про відносини цих країн

Захід не припинить підтримувати Україну

Чібухчян зазначив, що Захід розуміє, якими будуть наслідки, якщо він припинить допомагати Україні. Треба розуміти, що заяви, листи тощо можуть бути пов'язані з передвиборчою ситуацією. Політики розуміють і наслідки своїх висловлювань і того, якщо вони прийдуть до влади і змінять позицію країни, то цим ускладнять життя в першу чергу собі.

Україна бореться за них. Якщо вони припинять допомагати Україні, то всі великі країни Заходу, після прийняття такого рішення, повинні будуть готуватись до війни. Тому що це буде, рано чи пізно,

– зауважив політичний аналітик.

Він додав, що разом з цим у них з'являться проблеми в Азії. Там Сі Цзіньпін хоче повернути Тайвань, а США не зможуть кинути союзника сам на сам з ворогом. КНДР уже має претензії до Південної Кореї, де вже відбулась перестрілка.

"Вони всі ці наслідки розуміють. Якщо вони хочуть готуватись до війни і витрачати набагато більше, то як то кажуть "ласкаво просимо". Замість них інші боротись не будуть", – наголосив історик.

Це популізм

За його словами, ці висловлювання політики використовують через проблеми, які пов'язані, зокрема, і з війною в Україні. Це подорожчання нафтопродукті, інфляція тощо. Вони намагаються перейти на популярний бік.

Людям не подобаються подорожчання, але всім не поясниш, чому США мають допомагати Україні. Тому це популізм. Я думаю, що після виборів, вони почнуть виправдовувати, чому так не роблять, а продовжують допомагати Україні,

– підкреслив Чібухчян.

Чібухчян про те, якщо Захід не допомагатиме Україні, то буде змушений готуватись до війни: дивіться відео

Світ допомагатиме Україні, поки вона бореться

Політичний аналітик продовжив, якщо світ не збожеволів і досі вміє передбачати ситуацію на 10 – 20 років уперед, то буде допомагати України. Поки вона ефективно б'ється з агресором за свої території, світ буде її підтримувати. Якщо ж ні, то повинні витрачати мільярди, навіть трильйони, на свій ВПК і готуватись до великих воєн і хаосу.

"Дуже важливо те, що в Росії також почалась паніка, після того, як мобілізація не додала успіхів. Стільки людей зібрали, кинули на фронт, а результату немає. Якщо ЗСУ й надалі покажуть, що мобілізація не призвела й не призведе до успіхів, то підтримка ще більше посилиться", – підсумував історик.

Військова допомога Україні: останні новини