Питання не в Угорщині: від чого залежить допомога Україні від ЄС
Угорщина продовжує блокувати надання допомоги Україні з бюджету Євросоюзу. Однак на прийняття рішення впливає не стільки угорський прем'єр Віктор Орбан, як виділення підтримки нашої держави з боку США.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, якщо США приймуть рішення про надання фінансової допомоги Україні, то знайдеться спосіб переконати Угорщину.
Дивіться також Ярмарок марнославства: політичні ігри в США можуть стати для України катастрофою
Важливе рішення США
Андрій Вігірінський впевнений, що фінансування з боку ЄС буде прийняте. Водночас усе залежить від прийняття рішення з боку Штатів. Коли США проголосують у 2024 році про виділення пакета допомоги, то також буде затверджене рішення Євросоюзу.
Європейські партнери у питаннях, які стосуються забезпечення нашої обороноздатності та фінансової підтримки, опираються на те, наскільки солідарними є кроки американців,
– пояснив він.
Є методи, щоб переконати Віктора Орбана. Зокрема, Угорщину можуть запевнити, що сума фінансових відрахувань на їхню користь не зміниться після прийняття фінансової підтримки України.
"Я схильний думати, що питання 50 мільярдів не перебуває у площині Угорщини. Воно перебуває у площині бажання ЄС розуміти, чи не перекладає США фінансову підтримку України на них", – додав політолог.
Позиція Орбана щодо України: головне
- 14 грудня у Брюсселі прийняли рішення, що почнуть переговори з Україною щодо членства в ЄС. Під час голосування прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан показово вийшов із зали. Він намагався продемонструвати свою незгоду, але рішення прийняли без нього, бо делегата замість себе угорський прем'єр не залишив.
- Угорщина наклала вето на довгострокову програму бюджетної допомоги Україні, у рамках якої мали виділити 50 мільярдів євро. Це питання повторно зможуть розглянути на початку 2024 року. У ЄС наголошують, що пакет допомоги не відхилений повністю, а відкладений.
- Віктор Орбан висловив свої побоювання, що вступ України до ЄС нібито "забере в Угорщини всі європейські гроші". Також він заявив, що ще ніколи не було такого, щоб країна у стані війни прагнула стати частиною Євросоюзу.
- Водночас прем'єр-міністр не виключає, що країни Євросоюзу можуть виділити Україні 50 мільярдів євро і без Угорщини. Для цього потрібно укласти окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку 2024 року.