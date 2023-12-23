Питання не в Угорщині: від чого залежить допомога Україні від ЄС

Угорщина продовжує блокувати надання допомоги Україні з бюджету Євросоюзу. Однак на прийняття рішення впливає не стільки угорський прем'єр Віктор Орбан, як виділення підтримки нашої держави з боку США.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, якщо США приймуть рішення про надання фінансової допомоги Україні, то знайдеться спосіб переконати Угорщину.

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Важливе рішення США

Андрій Вігірінський впевнений, що фінансування з боку ЄС буде прийняте. Водночас усе залежить від прийняття рішення з боку Штатів. Коли США проголосують у 2024 році про виділення пакета допомоги, то також буде затверджене рішення Євросоюзу.

Європейські партнери у питаннях, які стосуються забезпечення нашої обороноздатності та фінансової підтримки, опираються на те, наскільки солідарними є кроки американців,

– пояснив він.

Є методи, щоб переконати Віктора Орбана. Зокрема, Угорщину можуть запевнити, що сума фінансових відрахувань на їхню користь не зміниться після прийняття фінансової підтримки України.

"Я схильний думати, що питання 50 мільярдів не перебуває у площині Угорщини. Воно перебуває у площині бажання ЄС розуміти, чи не перекладає США фінансову підтримку України на них", – додав політолог.

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