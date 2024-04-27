Що може підштовхнути Шольца активніше допомагати Україні: неочікуваний метод
Олаф Шольц укотре заявив, що проти надання Taurus Україні. Така позиція дивна, адже Німеччина відправляє нашій країні системи ППО та різноманітно підтримує. Його відмова викликає неоднозначні дискусії у світі, зокрема критику у бік канцлера.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що така критика може вплинути на швидкість прийняття рішень Шольца. Його партнери по коаліції в Німеччині також не погоджуються з рішенням канцлера щодо ракет Taurus для України.
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Що може змінити позицію Шольца
Іван Ус зазначив, що недавно з'явилась інформація про те, що була тригодинна вечеря між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Є інформація, що темою була Україна.
Якщо Шольц не хоче втратити лідерство у Німеччині чи ініціативу у підтримці України, то йому також потрібно робити певні заяви на кшталт тих, які робив Еммануель Макрон,
– припустив він.
Є ризик, що такий тиск від партнерів на Шольца спрацює у зворотному напрямку. Проте, на думку Івана Уса, враховуючи прагматичність Німеччини, критика підштовхне канцлера у потрібну сторону.
Він зрозуміє, який правильний бік цієї історії варто зайняти, щоб потім можна було сказати, що Німеччина відіграла провідну роль у перемозі України,
– сказав Ус.
Виникає все ж розбіжність, адже Німеччина надає Україні важливу допомогу, але відмовляється надавати ракети Taurus і заперечує питання введення іноземних військ на територію України.
Це все викликає питання. Невідомо, чи Шольц дійсно хоче бачити перемогу України, а не відтерміновувати гіпотетично можливу війну Росії та Німеччини у разі поразки України,
– висловився Іван Ус.
Допомога Україні від Німеччини
- Канцлер Олаф Шольц заявив, що позиція Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Він наголосив, що його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається "чітким". Вочевидь, німецький канцлер мав на увазі далекобійні крилаті ракети Taurus. Втім, Шольц заявив, що Німеччина й надалі продовжить постачати Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання".
- Олаф Шольц заявив, що в партнерів по НАТО знайшли для України ще шість систем протиповітряної оборони. Днями країна вже оголосила, що "негайно" передасть одну систему Patriot на тлі постійних обстрілів з боку Росії.
- Володимир Зеленський розповів, чому Олаф Шольц не погоджується постачати Україні далекобійні ракети Taurus. Президент України відповів на питання журналіста про те, чи пов'язана позиція Олафа Шольца з ядерними погрозами Владіміра Путіна.