Байден скликав лідерів Конгресу у Білий дім: політики мають обговорити допомогу Україні

Президент США Джо Байден 27 лютого зустрівся з лідерами Конгресу. Політики мають обговорити питання допомоги України.

Крім того, політики також мають обговорити голосування щодо фінансування роботи американського уряду. Ця зустріч відбувається на фоні проблем з ухваленням законопроєкту про військову допомогу Україні.

До теми Поворотний момент для США: лідер більшості в Сенаті відвідав Україну та зробив різку заяву

Байден має зустріч з лідерами Конгресу США

Як повідомляє The Washington Post, Байден запросив спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, лідера демократів у Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла зустрітися із ним.



Головними темами дискусії буде нагальна потреба в ухваленні пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Крім того, лідери Конгресу мають обговорити законодавство, спрямоване на забезпечення функціонування федерального уряду до кінця вересня 2024 року.

Варто зазначити, що вже 1 березня у США закінчується фінансування для департаментів транспорту, житлово-комунального господарства та містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів. А вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу США.

Зустріч президента США з лідерами Конгресу вже почалася

Український народний депутат з партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що до зустрічі з Байденом також має приєднатися й віцепрезидентка країни Камала Гарріс. Сама зустріч почалася близько 11:30 за місцевим часом (18:30 – за українським).

За словами нардепа перед зустріччю американських політиків були камери, але згодом вони пішли і далі зустріч відбувалася без ЗМІ за "зачиненими дверима".

На початку зустрічі Джо Байден заявляв, що хоче обговорити питання продовження тимчасового фінансування федерального уряду, щоб уникнути часткового шатдауну. А також наголосив на "нагальній потребі" України в американській допомозі.

Думаю, наслідки нашої бездіяльності щодо України кожен день є жахливими. Я говорив про це з нашими партнерами в "Групі семи". Вони дуже занепокоєні,

– сказав президент США.

Крім того, учасники мають обговорити схвалення військової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинцям, інші загрози на Близькому Сході, зокрема з боку Ірану.

Зустріч Байдена з лідерами Конгресу була продуктивною

Журналіст CNN Ману Раджу у соцмережі Х повідомив перші деталі переговорів після їх закінчення. За словами медійника, лідер демократів у Конгресі Чак Шумер, виходячи з Білого Дому, сказав, що це була "продуктивна та інтенсивна зустріч".

Шумер також зазначив, що Джонсон порушив питання необхідності дій на кордоні. Однак лідер демократів у Конгресі захистив угоду Сенату щодо кордону, сказавши, що "затримувати допомогу Україні через кордон було нонсенсом."

Зрештою всі присутні на зустрічі політики, включно зі спікером Палати представників США, погодилися робити спільні дії, щоб уникнути шатдауну в країні.

Водночас Ману Раджу наголосив, що, розмовляючи з репортерами, спікер Майк Джонсон назвав зустріч у Білому Домі "відвертою та чесною". Він зазначив, що також мав "особисту" зустріч з Байденом.

Джонсон також зазначив, що Палата представників "активно розглядає всі варіанти щодо України". Він запевнив, що це буде зроблено "своєчасно", але не уточнив як саме.