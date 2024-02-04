У Білому домі проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без грошей для України

У США вже кілька місяців точаться суперечки стосовно допомоги Україні та Ізраїлю. Спікер Палати представників, зокрема, пропонував проголосувати за пакет допомоги для Ізраїлю без коштів для нашої держави.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім виступає проти рішення розділити кошти на допомогу Україні та Ізраїлю. Робота над документом про відповідну підтримку триває вже кілька місяців.

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Цинічний політичний маневр

Крім цього, також протягом доволі тривалого часу адміністрація президента США Джо Байдена працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала б профінансувати посилення кордону з Мексикою.

Коли законодавчий текст документа про допомогу Україні та Ізраїлю вже майже готовий республіканці в Палаті представників вдалися до "цинічного політичного маневру". Вони використовують безпеку Ізраїлю у "політичних іграх".

Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять для захисту кордону, нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляють в гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки та діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут,

– наголосила Карін Жан-П'єр.

Вона також зауважила, що республіканці в Палаті представників повинні працювати над розв'язанням цих питань у двопартійному форматі.

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