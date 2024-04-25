Ліміти для ЗСУ вже зняті: як допомога від США вплине на фронт
США нададуть Україні військовий пакет допомоги, який надійде вже найближчими тижнями. 23 квітня Велика Британія також оголосила про надання пакету допомоги, який має велике значення насамперед для систем ППО ближнього радіуса дії. Однак все пізнається у порівнянні.
Про це 24 Каналу сказав ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, наголосивши, що британський пакет складає приблизно 620 мільйонів доларів і може бути розтягнутим у часі. А от американський пакет у півтора раза об'ємніший за британський та надійде вже найближчими тижнями, суттєво змінивши ситуацію на фронті.
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Ефект є
Військовий оглядач підкреслив, що новина про надання США допомоги Україні – головна подія війни останнього півріччя. Попри те, що вона не стосується боїв, це головна подія стратегічної важливості саме тому, що пакет не приймали і була загроза, чи взагалі його приймуть. Це позначалося на ситуації на фронті та відбивалося на моральному дусі майже всіх українців у питаннях прийняття рішень та використання техніки та боєприпасів.
З першої секунди після голосування Конгресу багато лімітів з використання українськими бійцями боєприпасів і техніки, які зберігалися на чорний день, були зняти. Економіка війни – витрата боєприпасів та техніки – змінилася докорінно.
На будь-якій ділянці, де раптом українські артилерії почали випускати у півтора раза більше снарядів, ніж за день до того, ефект був негайний. І він уже є, хоча ми не можемо прямо зараз його виміряти в сантиметрах або кількостях,
– зауважив Давид Шарп.
Він додав, що чим більше буде допомоги найближчими днями та тижнями, тим більше це позначиться на ситуації на фронті.
Запас міцності
На найближчі кілька місяців Україна отримала серйозний запас міцності. Однак, за словами Давида Шарпа, є ще одне застереження.
Боєприпаси та зброя – це необхідний інструмент, але недостатній. Достатнім він стане, коли буде у необмеженій кількості, а також коли українські військові грамотно і ефективно їх використають,
– підсумував військовий експерт.
Допомога від США та Британії: що відомо
- У вівторок, 23 квітня, Сенат США схвалив пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає військову підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Серед цих коштів на потреби України виділено 61 мільярд доларів.
- Вже в середу президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги партнерам і заявив, що США почне надсилати Україні озброєння та обладнання найближчими днями.
- Велика Британія також 23 квітня оголосила про виділення Україні 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування та найбільше в історії Британії постачання важливого обладнання, яке призначено для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.
- Також Британія може передати Україні високоточні авіабомби Paveway IV із лазерним наведенням, які можна використовувати із літаками F-16. Ця бомба допоможе українським військовим перехопити ініціативу у повітрі.