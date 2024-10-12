"Не маю для цього апетиту": спікер Джонсон скандально висловився про допомогу Україні

Майк Джонсон осоромився заявою про допомогу Україні. Спікер Палати представників США очікує, що надалі надавати підтримку нашій державі не буде потрібно.

Адже для підтримки України він вже "втратив апетит". Про це Майк Джонсон заявив в інтерв'ю для видання Punchbowl News.

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Що казав Джонсон про допомогу Україні

Спікер Палати представників США наголосив, що в нього "немає апетиту до подальшого фінансування України". І він також сподівається, що для цього не буде необхідності.

Якщо Дональд Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту (війні проти України – 24 Канал). Я справді вірю,

– сказав Джонсон.

Він також висловив сподівання, що колишній президент США Дональд Трамп може у разі переобрання подзвонити російському диктатору Владіміру Путіну і сказати йому припинити війну. За словами Джонсона, всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення щодо її припинення.

Окрім того, спікер попередив, що якщо Камала Гарріс стане президентом Сполучених Штатів, війна в Україні, що триває, "навряд чи дійде до завершення". Цей сценарій Джонсон описав як "відчайдушний і небезпечний".

До слова, раніше Майк Джонсон звернувся до Володимира Зеленського, аби той звільнив посла України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у "втручанні у вибори". Це сталося після того, як український президент відвідав оборонний завод у Пенсильванії, який очолює союзник Камали Гарріс.