Вправна гра Джонсона: які пастки підготував Трамп щодо допомоги Україні

У суботу, 20 квітня, Палата представників проголосувала за допомогу Україні, набравши 311 голосів "за". Тепер Сенат має розглянути цей законопроєкт та провести перше голосування.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що голосування буде проведено у вівторок, 23 квітня, о 10:30 за місцевим часом по Вашингтону. Про це 24 Каналу нагадав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що він не має сумніву, що голосування відбудеться.

Дивіться також Відставка або звільнення: республіканці висунули ультиматут Джонсону через допомогу Україні

Політична гра

Чак Шумер збирав свого часу позачергове засідання Сенату, коли готувався законопроєкт про 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Це засідання проводилося в неділю, коли в США проходить супербоул. Це неофіційне, але загальнонаціональне свято, коли всі дивляться американський футбол. І політики дивилися його по телевізору в офісі,

– сказав Валерій Клочок.

Він додав, що багато скептиків говорили, що після голосування 20 квітня Сенат піде на канікули. Однак він буде голосувати, оскільки демократи у цьому сенсі вимушені бути послідовними. А от республіканці мають поле для маневру.

Я розцінюю те, що Джонсон пішов проти низки республіканців, як вправну політичну гру між республіканцями і демократами. Він зумів заручитися підтримкою і демократів, і Трампа, тому що в останнього купа проблем, які Джонсон добре знає. Я маю на увазі різного роду кримінальні справи,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Валерій Клочок підкреслив, що Трамп знав, коли треба зробити крок назад – і зараз він відчуває себе переможцем, оскільки дав необхідні голоси та допоміг Україні.

Пастки для Байдена

Також Клочок сказав, що у законопроєкті зробили чимало пасток для Байдена, примусивши його передати ракети ATACMS та розглянути питання конфіскації російських активів.

Якщо він цього не зробить, то програє. Зробить – отримає або схвалення, або осуд, до прикладу, з Росії. На Росію йому байдуже, але Трамп може сказати: "Це я змусив Байдена ухвалити таке рішення". А якби він не ухвалив, Трамп би сказав: "Бачите, я ж дав йому добро, а він не ухвалив". Це пастка, вдала політична гра. Цинічна, примітивна, на життях українців, але яка є,

– підсумував Валерій Клочок.

Пакет допомоги Україні: що входить