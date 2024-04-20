Стало відомо про час, коли Палата представників проголосує за пакет допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон називав дату голосування – субота 20 квітня. Тепер же з'явилося більше конкретики, а саме відомий час.

Є думка, що на непоступливого спікера вплинув Дональд Трамп. У пакет допомоги нашій державі, який не можуть ухвалити з минулого року, увійдуть понад 60 мільярдів доларів і, можливо, ракети ATACMS. Байден обіцяв, що негайно підпише документ, якщо його підтримає Конгрес.

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Коли в США проголосують за пакет допомоги Україні

Голосування відбудеться орієнтовно о 20:20 – 20:30 за Києвом. Офіційно документ називається H.R. 8035 "Закон про додаткові асигнування на безпеку Україні". Його розглянуть після законопроєкту H.R. 8034 про допомогу Ізраїлю. Але засідання почнеться із загальних дебатів.

Яка розстановка сил у Палаті представників

Журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко розповіла: конгресмени планують працювати в суботу, можуть продовжити роботу і в неділю, якщо цього вимагатиме ситуація, так само і Сенат. Позиція буде залежати від того, яким буде остаточний текст цього законопроєкту. Наразі опублікований текст, в який можуть вносити поправки.

Демократи казали, що підтримають законопроєкт, якщо він буде відзеркалювати основні позиції національної безпеки, якщо там будуть повні суми на допомогу Україні, а також буде там сума на гуманітарну допомогу для Гази. Якщо говорити про республіканців, які підтримують нашу державу, вони цим законопроєктом задоволені.

Одна група республіканців обіцяє Україні підтримку, мовляв, раніше не підтримували допомогу Україні, бо спершу треба вирішити ситуацію щодо кордону між Сполученими Штатами і Мексикою. Іншу групу республіканців не задовольняє усе, де є допомога Україні, вони вже погрожують Джонсону відставкою.

Важливий не тільки законопроєкт про допомогу

Також у суботу можуть проголосувати і законопроєкт, де йдеться про фінансування України за рахунок конфіскованих російських активів. Там є три положення, які стосуються України – це додаткові санкції щодо російських олігархів, додаткові санкції щодо осіб, причетних до трансферу технологій з Ірану та Китаю для виробництва "Шахедів", і механізм використання заморожених активів російських олігархів на 5 мільярдів доларів, які не перебувають на території Сполучених Штатів.

Чому змінився Джонсон

Тетяна Ворожко пояснила: коли Джонсон ще був звичайним конгресменом, він дотримувався більше еволюціоністських поглядів. Зараз же спікер стає "американцем рейганівського толку". За її словами, тепер Джонсон краще ознайомлений із даними розвідки і краще розуміє загальну картину.

Усе, що я роблю, вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Я вірю розвідці, в нас були брифінги. Я вважаю, що Сі Цзіньпін, Владімір Путін та Іран дійсно є віссю зла, думаю, що вони координують свої дії. Вважаю, що Путін продовжив би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, далі він може піти на Балкани, може мати протистояння з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО. Відверто кажучи, я би краще відправив кулі в Україну, аніж американських хлопців,

– висловився спікер Палати представників.