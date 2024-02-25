Поворотний момент для США: лідер більшості в Сенаті відвідав Україну та зробив різку заяву

Чак Шумер, який очолює більшість в американському Сенаті, нещодавно відвідав Україну. За результатами візиту він висловився щодо військової підтримки Києва з боку США.

Перебуваючи в країні, яка протистоїть російській агресії, Шумер запевнив українців, що США не відмовиться від них. Також він вважає, що 2024 рік буде вирішальним у світовій історії.

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Матиме руйнівні наслідки

Водночас лідер більшості наголосив на тому, що втрата України Росією матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів.

Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості – у світ",

– зазначив Шумер.

Саме тому дуже важливо забезпечити українські сили необхідною зброєю. Зокрема він вказав на озброєння, якого особливо гостро та у великій кількості потребує ЗСУ:

артилерійських снарядів;

зброї для руйнування російських мереж постачання;

зенітного озброєння.

Також Шумер розповів про спілкування з українським оператором безпілотників, який міг ідентифікувати розташування російської артилерії, проте не мав боєприпасів для її ліквідації.

Російські війська навпаки можуть вести артилерійський вогонь набагато триваліше, ніж українська артилерія вогонь у відповідь.

"Росіяни можуть відійти далі та вдарити по українцях, а українці не можуть завдати удар у відповідь", – відзначив Чак Шумер.

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