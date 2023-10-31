Уже 105 мільярдів не вдасться виділити: якої допомоги чекати Україні від США

Джозеф Байден планує виділити нашій країні 61,4 мільярда доларів. Спочатку він хотів, щоб Конгрес США проголосував пакетом за допомогу й Україні, й Ізраїлю. Однак це не вдалося, і тепер триватимуть дискусії в Конгресі щодо надання коштів Києву.

Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що адміністрації Байдена доведеться докласти зусиль, щоб дійти згоди з представниками Республіканської партії щодо надання допомоги Україні.

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Будуть порушені важливі питання

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що має розпочатися розгляд окремого законопроєкту щодо виділення 14,3 мільярда доларів Ізраїлю. Це означає, що пакетного голосування за надання допомоги у 105 мільярдів доларів разом Україні, Ізраїлю та Тайваню, не буде.

Якщо його не буде, то питання України повертається до тої ситуації, яка існувала до ініціативи Байдена та до кризи в Ізраїлю. Тоді виділення допомоги Україні розглядалось як окремий самостійний кейс,

– відзначив політолог.

Під час обговорення цього кейсу будуть порушенні питання щодо України, про які згадував Джонсон. А саме: контроль за видатками та розуміння цілей адміністрації Байдена щодо того, яким там бачать прийнятний результат завершення війни в Україні шляхом надання фінансування та військової допомоги.

Цієї конкретики, озвученої публічно, вимагають республіканці. Звісно публічно вона озвучена не буде. Проте напевно українці теж хотіли б почути, як можна досягти цілей виходу на кордони 1991 року, маючи обмежене чи зменшене фінансування,

– наголосив Вігірінський.

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В проєкті Байдена, як зазначив політолог, сума прямих бюджетних щомісячних дотацій українського бюджету зменшена у порівнянні з поточним роком приблизно з 1,1 мільярда до 800 мільйонів доларів. Яких результатів при мінус 20% фінансування може досягти країна, яка веде війну?

Також потрібно розуміти, що з понад 60 мільярдів доларів, які Україна може отримати від США, 30 мільярдів витрачались на поповнення запасів, які вибули зі складів США.

"Саме тому ключовим на цьому тижні буде питання підтримки Ізраїлю, з огляду на початок його наступу в Секторі Гази. З допомогою йому особливих проблем не буде. А от по Україні адміністрації Байдена разом з республіканцями доведеться шукати компроміс, і зробити це буде доволі складно", – підкреслив Андрій Вігірінський.

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