У Державному департаменті США заявили, що питання щодо допомоги Україні перебуває у критичній точці. Адже США вичерпали орієнтовно 95% своїх коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки.

чРечник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу 14 листопада заявив, що допомога Україні в сфері безпеки є дуже важливою. До речі, 14 листопада Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без грошей Україні та Ізраїлю.

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Що кажуть в Держдепі про допомогу Україні

Ми вважаємо, що це терміново, щоб Палата (представників США – 24 Канал) ухвалила додаткові запити, які ми зробили, не лише щодо фінансування допомоги в безпеці Україні, не лише для фінансування допомоги у безпеці Ізраїлю, але й для фінансування гуманітарної допомоги, яку ми просили для народу Гази. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їхньої безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю,

– заявив Метью Міллер.

Перед цим Сенат США сказав, коли розгляне запит Байдена про допомогу Україні. Зокрема, мовиться про терміни після Дня Подяки – тобто після 23 листопада.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що комбінований пакет національної безпеки включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та укріплення кордону з Мексикою. Він запевнив, що "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського".

Що цьому передувало