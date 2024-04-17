Це провокує росіян: що може пришвидшити допомогу Україні від США

Палата представників США досі не проголосувала за допомогу Україні. Російські окупанти користуються цим та можуть посилювати наступ на фронті, бо вбачають у цій ситуації "вікно можливостей".

Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив один з варіантів, який може пришвидшити прийняття допомоги Україні від Штатів.

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"Це зволікання, не голосування у нижній палаті американського парламенту за допомогу Україні вже майже сім місяців провокує росіян. Вони дійсно вбачають в цьому "вікно можливостей". Вони розуміють, що треба тиснути зараз, бо ще є можливість", – сказав він.

Один з варіантів

Іван Ступак зазначив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон має намір розділити пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тому навіть якщо за допомогу проголосують, то цей законопроєкт знову повинен буде піти у Сенат США та бути повторно проголосованим.

Раніше Республіканська партія вимагала насамперед перегляду міграційної політики США, розв'язання проблем кордону з Мексикою. Білий дім пішов на поступки. Однак за допомогу Україні так і не проголосували.

Ексспівробітник СБУ назвав один з варіантів, який може спонукати американських конгресменів розглянути питання допомоги Україні швидше та більш ретельно, під новим кутом. Наприклад, якщо наша держава наголосить, що ця допомога потрібна саме для стабілізації фронту.

Коли Україна висловить позицію, що ця допомога потрібна Україні для стабілізації фронту. Про жоден контрнаступ не мовиться. Потрібна, щоб зупинити росіян, знесилити їх, щоб вони не мали ресурсу просуватися вперед. А далі ми будемо узгоджувати з американськими партнерами, що робити далі. Також казати, що ми готові брати в борг,

– вважає Ступак.

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