Демократи хочуть продовжити роботу Конгресу ще на тиждень, республіканці вагаються

Після візиту Володимира Зеленського до США конгресмени можуть попрацювати на тиждень довше. Олександра Устінова поділилася деталями.

Народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова дала зрозуміти, що роботу Конгресу можуть трохи змінити після нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США. Про це вона написала у своїх соцмережах.

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Як може працювати Конгрес

Нардепка заявила, що демократи виступили за те, щоб Конгрес працював не до 15 грудня, а до 21. Поки що республіканці вагаються. Якщо рішення щодо продовження роботи ухвалять, то сенатори матимуть додатковий час, щоб домовитися про виділення фінансування для України.

Схоже, демократи готові йти на поступки, зважаючи, що сенатора Мерфі, який був перемовником від демократів, відсторонили, і зараз перемовини веде голова демократів у Сенаті сенатор Шумер,

– заявила Устінова.

Мовиться про сенаторів-демократів Кріса Мерфі та Чака Шумера.

, Чак Шумер нещодавно припустив , що республіканці більше зацікавлені в тому, щоб полетіти додому на свята, ніж закінчити роботу. Він назвав поведінку своїх опонентів у Конгресі несерйозною, адже вони називали питання щодо кордону США терміновим.

Депутатка також припустила, що Джозеф Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським міг сказати демократам піти на поступки республіканцям.

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