Демократи хочуть продовжити роботу Конгресу ще на тиждень, республіканці вагаються
Джерело:Олександра Устінова
Після візиту Володимира Зеленського до США конгресмени можуть попрацювати на тиждень довше. Олександра Устінова поділилася деталями.
Народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова дала зрозуміти, що роботу Конгресу можуть трохи змінити після нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США. Про це вона написала у своїх соцмережах.
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Як може працювати Конгрес
Нардепка заявила, що демократи виступили за те, щоб Конгрес працював не до 15 грудня, а до 21. Поки що республіканці вагаються. Якщо рішення щодо продовження роботи ухвалять, то сенатори матимуть додатковий час, щоб домовитися про виділення фінансування для України.
Схоже, демократи готові йти на поступки, зважаючи, що сенатора Мерфі, який був перемовником від демократів, відсторонили, і зараз перемовини веде голова демократів у Сенаті сенатор Шумер,
– заявила Устінова.
Мовиться про сенаторів-демократів Кріса Мерфі та Чака Шумера.
Депутатка також припустила, що Джозеф Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським міг сказати демократам піти на поступки республіканцям.
Що кажуть експерти про ситуацію у Конгресі
- Нещодавно політолог-міжнародник Руслан Осипенко у коментарі 24 Каналу припустив, що неспроможність США ухвалити рішення про допомогу своїм партнерам може призвести до втрати Вашингтоном своєї політичної гегемонії. За його словами, ситуація у Конгресі свідчить про перевішування інтересів внутрішньополітичної боротьби над національними.
- Не так давно політтехнолог Борис Тизенгаузен закликав не драматизувати. На думку експерта, Україна не залишиться без підтримки навіть у разі провалу голосування в Конгресі, адже Білий дім може виділити нашій державі екстрені пакети допомоги.
- Раніше політолог Володимир Фесенко припустив, що під час свого візиту до США Володимир Зеленський міг обговорити з Джозефом Байденом альтернативні варіанти підтримки України. Як приклад він навів Ізраїль, якому Вашингтон постачає зброю та боєприпаси в обхід Конгресу, використовуючи для цього закон про експортний контроль.