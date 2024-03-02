Спікер Джонсон готується зробити крок щодо допомоги Україні: партія шантажує його відставкою

У США досі не можуть дійти згоди щодо виділення Україні допомоги. Утім, це своєрідне "шоу" хоч і не завершилося, але вже на фінішній прямій.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. Він також сказав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон готується зробити крок щодо допомоги Україні після особистої зустрічі з президентом Джо Байденом.

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Трампісти погрожують Джонсону відставкою, якщо той підтримає Україну

Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван зауважив, що у Джонсона сьогодні є шанс увійти в історію та вийти з тіні Дональда Трампа. Для цього йому треба ухвалити правильне історичне рішення як політичний лідер, що займає важливу посаду у Сполучених Штатах.

Водночас трампісти виступають проти такого рішення та заявили, що в такому випадку вони ініціюватимуть відставку Майка Джонсона.

Якщо він ухвалить це рішення, а прибічники Трампа почнуть ініціювати тему його відставки, то лідер меншості демократів у нижній палаті сказав, що вони не підтримають відставку Джонсона, якщо той поставить на голосування проєкт закону про підтримку України, який ініціювала верхня палата,

– зазначив Юнус.

На його думку, ситуація рухається у позитивному напрямку. Ця напруга навколо голосування за допомогу Україні – звична справа для Штатів. Тож наша держава отримає те, що їй необхідно, оскільки це вигідно обидвом партіям.

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