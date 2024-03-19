"План Б" Джонсона щодо допомоги Україні: реальна стратегія чи політична гра

Спікер Палати представників США Майк Джонсон опинився у центрі уваги через свій "План Б" щодо допомоги Україні. Його пропозиції викликали більше запитань, ніж дали відповідей, через що союзники Києва неабияк непокояться.

Майк Джонсон, спікер від Республіканської партії, оголосив про намір внести законопроєкт про нове військове фінансування для Києва. Це сталося після розгляду окремого пакету витрат, спрямованого на запобігання шатдауну уряду США.

Дивіться також Найбільший виборчий обман, але не для Китаю: що західні ЗМІ пишуть про "перемогу" Путіна

Дискусія навколо бюджету США триває

Джонсон заявив, що планує використати процедурні інструменти, які потребуватимуть підтримки значної кількості демократів. Він також розглядає можливість відокремлення допомоги Україні від законопроєкту, що передбачає додаткову військову підтримку Ізраїлю.

Ми розглядаємо всі варіанти щодо питань на столі, і ми ще не готові зробити заяву з цього приводу,

– сказав Джонсон, відповідаючи на питання про законопроєкт, який не включає заходи безпеки на кордоні.

Водночас, як пише видання The Hill, коли Джонсона притиснули до стінки щодо можливості надання допомоги Києву окремо від політичної гри щодо південного кордону США, спікер повторив свою давню позицію, що безпека кордону має бути пріоритетом.

За словами аналітиків, затягування процесу надання допомоги, поєднане з погіршенням ситуації на полі бою для України, викликало роздратування серед прихильників Києва в обох партіях. Вони з нетерпінням чекають, коли Джонсон нарешті прийде до рішення.

Дебати засвідчують скрутне становище, в якому опинився Джонсон та інші лідери республіканців, намагаючись виробити стратегію, аби допомоги Україні відбити російські окупаційні війська.

З одного боку, Джонсон заявляє про бажання підтримати українське військо, яке в останні тижні втратило позиції перед Росією і стикається з нестачею боєприпасів.

З іншого боку, спікер обережно намагається не дратувати консерваторів у своїй партії, які насторожено ставляться до надання додаткових мільярдів доларів Києву.

Журналісти стверджують, що над спікером висить постійна загроза вотуму недовіри, яка призвела до відставки його попередника.

Якщо ви принесете окремі законопроєкти (щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню – 24 Канал), я думаю, вони б пройшли. Але наш спікер між молотом і ковадлом. Якщо він принесе їх окремо, це може коштувати йому посади,

– каже конгресмен Тім Берчетт.

У спробі знайти компроміс Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям у середу, що має намір змінити їх пакет іноземної допомоги, який передбачає приблизно 60 мільярдів доларів для України, перетворивши допомогу на програму позик замість грантів.

Дивіться також Кредити замість грантів: сенатор США розповів про нові шляхи підтримки України

Така пропозиція, принаймні теоретично, зняла б частину тягаря з американських платників податків і мала додаткову перевагу, оскільки її підтримував колишній президент Трамп, який раніше допоміг заблокувати сенатський пакет.

Джонсон також просував ідею погашення допомоги Україні коштом конфіскації та ліквідації російських активів, заарештованих по всьому світу. Цю ідею запропонував конгресмен Майкл Маккол, який наполегливо вимагає більшої допомоги Україні.

Згадаємо, що президент Байден використав публічний виступ з Джонсоном 15 березня, щоб закликати спікера схвалити допомогу Києву.