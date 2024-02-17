Треба погоджуватись: політтехнолог сказав, яка пропозиція Трампа дуже допомогла б Україні

Колишній президент США й лідер на номінацію від республіканців на наступних виборах Дональд Трамп заявив про допомогу Україні в кредит. Але якщо Київ не матиме змоги повернути кошти, то, мовляв, хай не повертає.

Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу таку ідею. За його словами, на таку пропозицію варто погоджуватись, тому що в пріоритеті – зберегти державу й людські життя.

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"Звісно, треба погоджуватись. Нам треба погоджуватись на все, на будь-які умови. Яка нам різниця сьогодні, що ми будемо повинні через п'ять років. Тепер питання стоїть про існування, величезну кількість людських життів", – наголосив Шейтельман.

Ба більше, пропозиція Трампа схожа на лендліз. Як відомо, закон про передавання зброї Україні за процедурою оренди чи довготривалого боргу набув чинності ще в травні 2022 року, але його ще не використали. Річ у тім, що досі вдавалось допомагати Києву за трьома іншими програмами, які на відміну від лендлізу безоплатні.

Після війни всі домовленості зануляться

"Після війни – сподіваюсь, після перемоги – усе одно весь відрахунок нашої економіки почнеться заново. Нам доведеться заново з усіма домовлятись", – констатував Шейтельман.

Так, у Європі, МВФ і США чудово розуміють, що після війни Україна не зможе віддати багато грошей. Навпаки, потребуватиме часу й ресурсу для відновлення.

Найімовірніше, це розуміє і Трамп. Але цей політик не може собі відмовити в медійному шумі.

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