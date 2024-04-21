Рахунок пішов на дні: як допомога США для України може зіпсувати наступальні плани росіян

В Конгресі США проголосували за допомогу Україні, яка імовірно надійде найближчим часом. Водночас раніше з'являлась інформація про підготовку росіянами наступу, початок якого планувався на червень 2024 року.

Проте підтримка України з боку США може змінити наступальні дії окупантів. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зазначивши, що плани наступу ворога ґрунтувалися на тому, що в ЗСУ є проблеми з постачанням військової допомоги від Сполучених Штатів.

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Ситуація буде покращуватись

До того як європейські країни почали збільшувати обсяги допомоги Україні, внесок Вашингтона складав близько 50% від усієї військової та фінансової підтримки західних партнерів.

Це була значна частка, і вона мала вплив на ситуацію на фронті. Зокрема, Авдіївка була залишена через те, що українська армія не мала достатньої кількості боєприпасів. Зараз маємо певні проблеми на Покровському напрямку – західніше Авдіївки. Також є труднощі поблизу Часового Яру, де армійська авіація ворога відпрацьовує безпосередньо по лінії боєзіткнення,

– наголосив військовий оглядач.

Водночас, за його словами, якби ЗСУ мали системи ППО ближнього радіуса дії, боєприпаси, такого б не було. Тоді б українські захисники могли б не допустити ворога до цих рубежів.

Коли з'явиться необхідна техніка та зброя, ситуація буде покращуватись для ЗСУ. Зараз можна стверджувати, що "вікно можливостей", яке відкрилося для Росії через нестачу боєприпасів у Сил оборони, зачиняється.

"Дуже скоро ми будемо отримувати допомогу із США. Рахунок пішов на дні", – підкреслив він.

Від цього залежатиме тактика

Проте зараз, на думку військового оглядача, важко прогнозувати, як будуть далі розгортатися бойові дії. Це, зокрема, залежатиме від того, скільки у ЗСУ буде озброєння і яка буде кількість особового складу.

Водночас є певні чинники, які можуть суттєво впливати на обставини на фронті.

Так, в пакеті допомоги, який має надати Вашингтон, є вимога до Джозефа Байдена надати Києву ракети ATACMS.

Якщо це станеться, то надалі може мати певний вплив на бойові дії. Особливо, якщо Україні нададуть ATACMS дальністю 300 кілометрів. Тоді ми зможемо діставати глибоко в оперативних тилах ворога та знищувати його склади, штаби, скупчення військ,

– відзначив Попович.

Також важливе значення для ситуації на фронті матимуть винищувачі F-16, які Україні на початку літа мають передати партнери. Проте важливо, в якій кількості їх нададуть.

Якщо це буде велика кількість, тоді ми зможемо на певних ділянках фронту знищувати носії КАБів, які зараз дуже дошкуляють. Завдяки керованим авіаційним бомбам ворог має можливості просуватися,

– вважає він.

Крім того, якщо у ЗСУ буде багато боєприпасів, а окрім постачання від США, маємо отримати снаряди завдяки ініціативі Чехії, це може змінити розставляння сил в плані боєприпасів.

"Від цього буде залежати тактика дій і збройних сил Росії, і Збройних Сил України", – резюмував Денис Попович.

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