Орбан не виключає, що країни ЄС можуть виділити Україні 50 мільярдів євро і без Угорщини

Європейський Союз може обійти вето Угорщини на виділення пакету спільної допомоги Україні. Для цього варто укласти окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку наступного року.

Вночі 15 грудня лідери країн ЄС вирішували питання щодо надання Україні фінансового "мегапакету". Проте Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро для фінансової допомоги Україні. На сьогодні, 21 грудня, Орбан заявляє про те, що обійти його вето ЄС зможе, уклавши окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку 2024 року.

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Виділення коштів Україні

Орбан заявив, що ЄС шукає способів подолати непримиренну позицію Угорщини після того, як переговори про пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро зазнали невдачі на саміті минулого тижня.

Потенційний резервний варіант, який було запропоновано, полягає в тому, щоб країни-члени ЄС спрямовували гроші до Києва поза бюджетним процесом ЄС. За словами угорського прем'єра, цей варіант може бути життєздатним.

Це не питання того, що волю Угорщини можна обійти в багатьох областях,

– заявив Орбан.

Він зазначив, що "інші також мають таку можливість у цій галузі".

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція. Він додав, що це питання слід розглядати окремо від суперечок щодо фінансування Угорщини ЄС.

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