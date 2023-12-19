Отримуватимемо ту ж суму: як ЄС може надати Україні допомогу в обхід Угорщини

1 лютого 2024 року ЄС збереться на саміт, де обговорюватиметься виділення допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро. Ці кошти дуже важливі для України.

Зокрема, для покриття дефіциту у бюджеті і фінансового балансу для продовження війни. Про це 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. В інакшому випадку Україна шукатиме власні інструменти щодо фінансових ресурсів.

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Чи отримає Україна кошти

Попри намагання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати питання України в ЄС, фінансова допомога після усіх обговорень має надійти, переконаний Руслан Осипенко. Вже зараз розглядаються механізми обходу перешкод у разі блокування.

"Якщо навіть не проголосують (за виділення коштів – 24 Канал), то я вже бачив обговорення щодо інших механізмів обходу блокування перешкод. Буде фонд, куди країни виділять кошти і вони надходимуть Україні. Європа, яка дала Україні зелене світло на шляху до ЄС не може сказати "А" і не сказати "Б". Тому допомога буде", – сказав політолог.

За його словами, за таке рішення мають проголосувати всі уповноважені члени ЄС. Зазначимо, президент Європейської Ради Шарль Мішель додав, що на саміті планують узгодити багаторічний бюджет підтримки України. Ці 50 мільярдів євро розраховані на період з 2024 по 2027 роки.

Раніше 14 та 15 грудня членам ЄС не вдалося дійти згоди щодо виділення коштів через позицію Угорщини. У ЗМІ зазначали, що країну можуть позбавити права голосу.

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