ЄС хоче грати активнішу роль: як ще партнери допомагатимуть Україні

У Євросоюзі цього тижня почнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України. Цей план має передбачати створення спеціального військового фонду.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, з якою метою ЄС створює військовий фонд та як він допоможе Україні. Важливо, що країни-члени Євросоюзу погодили використання прибутку заморожених активів Росії.

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ЄС шукає різні шляхи для допомоги Україні

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, створення спеціального військового фонду – це чергова спроба продемонструвати, що є не лише "план А", як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а ще є багато різних планів, один з яких – бажання Євросоюзу брати більш активну участь у процесі допомоги нашій країні.

Найголовніше, що європейські лідери пояснюватимуть своїм платникам податків недопущення агресії Росії проти Європейського Союзу.

Нагадаю, що коли Німецька рада з питань зовнішньої політики видала звіт, у якому прямо написала, що у разі поразки українців Росія нападе на Європу через 6 – 10 років, то фактично дала сигнал, що залишилось декілька років на підготовку, але якщо німці не хочуть війна, то є один варіант – допомагати Україні,

– мовив Ус.

На жаль, зараз у Європі є багато людей, які дивляться на показники інфляції та зростання цін, ніж на ризики, які існують для їх власної безпеки. Зокрема, потенційний початок військових дій. Саме тому, частина європейців скептично ставиться до допомоги України. Проте як зауважив Ус, сили, які мають зворотну позицію, працюють над тим, щоб допомогти Україні й створюють відповідні фонди.

"Оскільки є проблеми з певними країнами ЄС, зокрема Угорщиною, то в парламенті вже є рішення щодо того, що треба згадати про абзац третьої статті угоди про створення ЄС й, згідно з яким, позбавити Будапешт права голосу", – додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Допомога Україні від ЄС