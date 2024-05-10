Не всі партнери оперативно виконують домовленості, – Зеленський закликав прискорити постачання

Не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Постачання необхідно прискорити.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає 24 Канал.

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"Потребуємо максимальної зосередженості наших друзів"

Український лідер розповів, що детально обговорив ситуацію на фронті. Зокрема, проінформував очільницю Словаччини про чергову російську спробу розширити наступальні дії на Сході – в Донецькій і Харківській областях.

Також розповів про наші потреби, зокрема, збройні, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант.

Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання,

– підкреслив глава нашої держави.

Також додав, що вдячний кожному лідеру, який допомагає нам у цьому.

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