"Техніка стара, але функціональна": Франція передасть Україні сотні бронемашин та зенітні ракети

Франція анонсувала новий пакет військової підтримки для України, який має допомогти військовим втримувати лінію оборони. Він включатиме бронетехніку та зенітні ракети.

Власне, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зробив важливу заяву. За його словами, Україна отримає сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для посилення ППО.

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Новий пакет допомоги від Парижа

Лекорню наголосив, що бронетехніка, яка вже не нова, але досі функціональна, допоможе утримувати оборону на великій лінії фронту. "Це абсолютно ключовий момент для мобільності військ", – сказав він.

Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ,

– додав міністр оборони Франції.

Зенітні ракети Aster 30, які Франція планує передати, є аналогом американської системи Patriot і значно посилять українську протиповітряну оборону. Міністр також повідомив про розробку боєприпасів з дистанційним управлінням, які можуть бути доставлені в Україну вже влітку 2024 року.

Франція вимагає від своєї оборонної промисловості збільшити виробництво та прискорити поставки, щоб задовольнити потреби власної армії та підтримати Україну. Лекорню наголосив на важливості швидких поставок, адже потреби Збройних Сил України невпинно зростають.

Себастьян Лекорню висловив переконання, що новий пакет військової допомоги значно зміцнить обороноздатність України та допоможе втримати лінію фронту. Загалом Франція, як один з ключових союзників, продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

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