Зеленський провів переговори з главою МВФ: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський 23 жовтня провів переговори з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. Серед тем була наступна підтримка України.

Нещодавно Міжнародний валютний фонд виділив нашій державі 1.3 мільйона доларів. Зокрема, їх скерують на соціальні виплати.

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Зеленський поговорив з Георгієвою

Президент розповів, що 23 жовтня провів розмову з директоркою Міжнародного валютного фонду.

Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України. Вдячний за 1,3 мільярда доларів надзвичайної допомоги,

– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна робитиме максимум, аби гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової.



Президент розмовляв з головою МВФ / Фото Володимира Зеленського

Куди скерують гроші від МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 1,3 мільярда доларів від МВФ вже надійшли в Україну. Їх скерують на першочергові потреби:

посилення обороноздатності,

виплату пенсій,

соціальні програми,

підтримку економіки.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів. Окрім цього, найближчим часом спільно з Фондом розпочнеться підготовка до нової спеціальної програми підтримки, яка запрацює наступного року.

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