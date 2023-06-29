Блінкен анонсував потужний пакет підтримки України на саміті НАТО
Джерело:Держдеп США
У Вільнюсі невдовзі відбудеться саміт країн, що є членами Північноатлантичного альянсу. У Сполучених Штатах заявили про потужних пакет допомоги для нашої держави, про яких оголосять на цьому заході.
Уже 11 та 12 липня у столиці Литви західні лідери зустрінуться, аби обговорити ряд важливих питань. Привідкрив завісу стосовно того, що відбуватиметься на саміті, зокрема, Державний секретар США Ентоні Блінкен.
Дивіться також Приєднаються Зеленський та Столтенберг: що обговорюватимуть лідери ЄС під час саміту у Брюсселі
Чергова допомога для України
За словами посадовця, зараз важливо обговорювати не лише те, що відбувається безпосередньо між членами Блоку, а й – підтримку України та надання нам допомоги для укріплення обороноспроможності на перспективу: "І тут є багато про що говорити, але я також впевнений, що це саме та ціль, до якого ми збираємося добратися".
Ви побачите на саміті НАТО дуже потужний пакет для України, політичний і практичний. Я не збираюся випереджати, де ми приземлимося у Вільнюсі, але я досить у цьому впевнений,
– констатував Блінкен.
Окрім того, він переконаний, що зараз коаліція країн-партнерів нашої держави, як ніколи, міцна. Як зазначив держсекретар США, важливо підтримувати Збройні Сили, адже просто зараз вони здійснюють контрнаступальні операції.
Самі країн НАТО: останнє
- Пані прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас цими днями натякнула на "сюрприз", що очікує на нашу державу. Однак, з її слів зрозуміло, що про нього оголосять саме у Вільнюсі. Хоча й не виключено, що цей "сюрприз" – це той пакет допомоги, про який говорив Ентоні Блінкен.
- Водночас в міністра оборони нашої держави Олексія Резнікова значно вищі очікування від цього саміту. Він сподівається, що країни Блоку виправлять помилку 2008 року та нададуть нашій державі запрошення на вступ до Альянсу.
- Тут доцільно буде згадати про заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який наголосив, що питання членства нашої держави в організації розглядатиметься лише після перемоги у війні.